Vacunación frente a la gripe. A. Tanarro

400 expertos en vacunas defenderán en Valladolid sus beneficios frente al negacionismo

El congreso estatal de estos especialistas abordará desde por qué hay que vacunar de la gripe a los niños al control de viejas enfermedades como el sarampión de las «desgraciadamente» se notifican casos

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:52

Valladolid centrará el debate nacional sobre vacunas entre el 22 y el 24 de octubre con la participación de más de 400 expertos en el ... duodécimo Simposio de la Asociación Española de Vacunología, con el que se persigue reafirmar la vacunación como herramienta esencial para la salud de las personas, tanto para prevenir viejas enfermedades ya conocidas como para hacer frente a nuevos desafíos emergentes en un contexto de retroceso en políticas vacunales en países desarrollados impulsado por corrientes negacionistas. «Estamos plenamente capacitados para responder, desde una perspectiva científica, a cualquier duda que pueda tener la población», ha señalado José Antonio Navarro, copresidente del comité científico del simposio que organiza la Asociación Española de Vacunología.

