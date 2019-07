Los mejores looks con sombrero del 'street style' en Valladolid Henar Sastre y Ruben Sáez En Va de Moda salimos a la calle, cámara en mano, en busca de los mejores estilismos con sombrero SONIA QUINTANA y RUBÉN SÁEZ Jueves, 18 julio 2019, 07:17

Hacer más llevaderos los días de calor y estar a la última. El sombrero es el aliado perfecto para estos calurosos días de julio. Carmen de Dios, Borja Mauriz, Ana Ballesteros y José Manuel Martín han sido nuestros 'modelos' de esta semana.

Carmen de Dios, ama de casa «Siempre voy a la moda»

Rubén Sáez

Entre Valladolid y Benidorm, Carmen de Dios llena sus armarios de un estilo que ella misma define como juvenil: sombrero, pulseras y un sinfín de accesorios que la acompañan en su día a día mientras pasea por las calles de la ciudad en busca de su próximo objetivo. «Yo no miro la marca, si veo algo que me gusta, me lo compro. Siempre voy a la moda», confiesa esta ama de casa que hoy lleva un 'look' en rojo y negro. Para combatir el intenso sol de la mañana porta sombrero (nuestro objetivo de esta semana). De rafia en tono aguamarina con una flor roja, regalo de sus últimas vacaciones. Las gafas de sol son de Roberto Martín.

Borja Mauriz, hostelero «Me mola el rollo retro»

Henar Sastre

A este hostelero le pillamos camino de su trabajo. «Llevo toda la mañana de papeleo», confiesa Borja Mauriz. Hoy lleva pantalón vaquero negro de Zara con camiseta de algodón salmón de Scotch&Soda. El reloj es un Nixon y las zapatillas de deporte blancas unas Adidas Nizza. El cinturón de cuero trenzado es un regalo y desconoce la marca. Lleva anillos en ambas manos, entre ellos un sello personalizado. Las gafas las compró por Internet. «Me mola el rollo retro», asegura. La gorra, por la que le paramos en la Plaza Mayor vallisoletana, es de la marca de culto americana Stetson (Bufalo Bill usaba sombreros de esta firma).

Ana Ballesteros, administrativa «Hoy visto mi 'look' más veraniego»

Rubén Sáez

El sol aprieta y Ana Ballesteros decide salir a la calle con su 'look' «más veraniego». A su vestido largo estampado en tonos azules de Zara le acompañan hoy un capazo de palma natural adornado con pompones de colores de Easy Wear y un sombrero también de rafia, y también adornado con pompones, aunque de distinto color, de El Corte Inglés.

José Manuel Martín, jubilado «Uso sombrero todo el año»

Rubén Sáez

José Manuel Martín define su estilo como «normal y corriente. No sigo ninguna moda», asegura este jubilado, quien confiesa que siempre compra en comercios de barrio. Usa sombrero durante todo el año, al igual que siempre le acompaña en su mano derecha una pulsera con la bandera de España y un reloj que marca sus horas de paseo.