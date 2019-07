Los chicos se apuntan a los flecos y el estilo del oeste

¡Hola, familia! Comenzamos la semanita y el mes con una de las tendencias que han vuelto esta primavera-verano: los flecos. Un adorno en la vestimenta que apareció en la zona occidental en el siglo XVIII. Y que a día de hoy, tarde o temprano, vuelve sí o sí temporada tras temporada.

Esta vez me he querido inspirar en una de las firmas que más me gustan, Saint Laurent. Creando un look que puede recordar al estilo de las películas de cine 'western', pero adaptándolo al siglo XXI. Con chaqueta de ante y flecos, camiseta de la firma francesa y vaquero. Un 'outfit' perfecto para nuestro día a día o para un buen festival de música, en el que no pueden faltar unas buenas gafas de sol.

¡Espero que os guste el post!

Mi estilismo de hoy:

Chaqueta de flecos: Zara.

Camiseta: Saint Laurent.

Vaqueros: Zara.

Cinturón: Zara.

Deportivas: Lefties.

Nos vemos en el próximo 'post', mientras tanto podéis seguirme con más tendencias en mi cuenta de Instagram o en mi blog.