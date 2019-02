IoT para alargar la vida y robots que te cuidan en el MWC Androides equipados con tecnología de reconocimiento facial y de voz, son capaces de entablar conversaciones y reconocer incluso nuestro lenguaje corporal ISAAC ASENJO Madrid Lunes, 25 febrero 2019, 14:42

El Internet de las cosas (IoT) es una promesa de desarrollo y es innegable en nuestro día a día. De esta conectividad se espera un fuerte impulso en el Mobile World Congress, la feria estrella de la tecnología en España que se celebra en Barcelona hasta este miércoles. Sin duda, la posibilidad de conectar objetos los hace inteligentes y eso, percute en unos beneficios que hacen que esta tecnología esté cambiando la vida cotidiana. Así, el Internet de las cosas mejora el de las personas, en su calidad de vida y también en su bienestar. Tanto es así que la industria espera que a través de la conectividad en la red se pueda no solo mejorar la atención sanitaria optimizando los tratamientos preventivos de enfermedades, sino alargar aún más la esperanza de vida.

La expansión del IoT ha permeado en el ámbito de la medicina y la salud, en tanto que es posible realizar consultas a distancia y monitorear a los pacientes sin necesidad de que se encuentran físicamente. «La combinación con la inteligencia artificial para tratar los datos generados por los dispositivos, harán posible la creación de tratamientos más eficaces, una mejor atención a paciente, un mayor acceso a la misma y, por sobre todo, una medicina preventiva y de precisión». Son algunas de las conclusiones de una conferencia llevada a cabo en el marco del Mobile World Congress sobre eHealth y al convergencia entre IoT e IA cambiará la forma de gestionar nuestra salud.

«Los nuevos sistemas impulsados por la IoT permitirán reducir los costes de atención, así como aumentar el acceso y la calidad de la atención médica, lo que repercutirá en una mejora de la salud», afirma Ms. Kate Wu, Manager de TAITRA.

Una de las principales funcionalidades del Internet de las cosas orientado en el campo de la eHealth es la recopilación de datos y la posibilidad de conectar personas, cosas y procesos. Estos sistemas proporcionan una infinidad de información que, una vez procesada, se convierte en útil, ya que permite optimizar la toma de decisiones y mejorar la salud y el bienestar de los pacientes. Por otro lado, el almacenamiento de datos y la visualización de patrones permitirán que los usuarios sean más conscientes, puedan llevar a cabo acciones preventivas y cambiar hábitos para mantener su salud. Terminales inalámbricos que se conectan a la red WiFi de casa, monitorizan la respiración y envian los datos en tiempo real al médico o al familiar más cercano, ya son una realidad.

Esta tecnología aplicado en el sector de la salud no es solo la recopilación, almacenamiento y procesamiento de unos datos para llevar a cabo mejores tratamientos y prevención, sino que también está en la forma en que se compilan estos datos. Las soluciones de hoy son capaces de obtener datos de salud del paciente a través de sensores no intrusivos y de materiales antes no usados. Es el caso de los parches de grafeno que se han visto en el MWC de la mano de los investigadores del Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona, que han usado tecnología basada en esta sustancia para fabricar parches flexibles capaces de monitorizar lo niveles de exposición solar, hidratación, temperatura o saturación de oxígeno en el cuerpo humano. Los dispositivos se puede conectar a un movil para alertar al usuario si se alcanzan niveles peligrosos para la salud.

Entre las multitud de novedades tecnológicas vistas en el primer día del MWC detaca también el uso de la realidad virtual para formar a futuros médicos, que permite enseñar en torno a una experiencia lo más parecida a la realidad. Eso sí, con la facilidad de poder repetirla con más facilidad.

Y para formar a estos profesionales lo mejor es tener un buen equipamiento. De esta manera, EiE ha presentando una amplia infraestructura en el borde con empresas de computación, redes y almacenamiento en la nube, compuesta por tres grandes áreas. Una plataforma cloud para el almacenamiento de los datos, y su eHealth Gateway, para conectar todo el equipamiento médico de toma de datos de los pacientes, principalmente en hospitales y centros de salud. En tercer lugar está su área de sensores, destinados a captar información y transmitirla en tiempo real sobre el estado de salud de estos enfermos.

En esta línea ha ido la Generalitat de Catalunya en la presentación de una ambulancia conectada con tecnología 5G, un vehículo dotado de multitecnología y servicios de comunicación adelantados que puede, entre otras cosas, recibir soporte especializado con conexión remota, en tiempo real y vídeo con alta definición durante la atención de un paciente dentro de la ambulancia y ganar tiempo en la llegada al hospital.

Robots como un miembro más de la familia

Parecían estar en un futuro muy lejano pero ahí están. Son una realidad. Robots que ayudan a hacer los deberes a los niños o que enseñan inglés. Te ayudan y te cuidan. Estos androides son capaces de ayudarnos con las tareas de la casa, monitorizar la salud de las personas mayores o entretenernos e informarnos.

La empresa Taiwan Excellence ha presentado ha presentado a Kebbi, Robelf y Smart Service Robot, tres androides equipados con tecnología de reconocimiento facial y de voz, son capaces de entablar conversaciones y reconocer incluso nuestro lenguaje corporal.