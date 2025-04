Los 48 trabajadores de Losán ratificarán el preacuerdo de indemnización el próximo miércoles

Después de semanas de negociaciones del Expediente de Regulación de Empleo, la dirección del grupo Losán y los sindicatos han llegado a un preacuerdo para ... la salida de 48 trabajadores. de los 124 que componen la plantilla, que no termina de colmar las expectativas de la representación de los trabajadores, según confiesa el responsable de Industria de UGT, Pablo Soria, porque «nunca se puede decir que en estos casos el acuerdo es el mejor, nuestra pretensión era una indemnización de los 33 días, pero bueno, de cómo empezaron las negociaciones a cómo ahora han terminado, pues hay que quedarse medianamente satisfecho». En el preacuerdo alcanzado se mejora ligeramente la anterior oferta de la empresa en un día más de indemnización hasta los 26.

Además, Losán aplicará el convenio regulador a los mayores de 55 años por lo que hará frente a las cotizaciones a la Seguridad Social hasta que los trabajadores puedan jubilarse con 61 años, por tratarse de un ERE por causas económicas. «Queríamos llegar hasta los 63 años pero ha sido imposible», reconoce Pablo Soria. Lo que era inamovible desde hace ya un tiempo es la cifra de despidos, serán 48 los trabajadores afectados por el ERE.

El acuerdo también recoge la creación de una bolsa de empleo con los trabajadores afectados por el ERE para que, en el momento de hacer una contratación en la empresa, aquellos incluidos en la misma tengan prioridad para acceder al puesto que se oferte. Con respecto al futuro de la factoría, lamenta Soria que la empresa no sea capaz de ofrecer garantías, por ejemplo, en cuanto a sueldos. «Incluso nos han dicho textualmente que no pueden dar ninguna previsión de pago porque no hay facturación alguna en el grupo».

Ahora serán los propios trabajadores afectados los que el próximo miércoles 9 de abril decidan en asamblea aceptar o rechazar estas condiciones. La empresa tiene que cerrar todavía la lista con el nombre de los 48 despedidos, «una vez que tengamos esa lista con los afectados realmente, el comité de empresa va a celebrar una asamblea para ellos, que son quienes realmente tienen que votar lo que les afecta directamente».

Actividad de Losán en Soria

El grupo Losán, especializado en la fabricación y comercialización de materiales derivados de la madera, ha mantenido una presencia significativa en Soria desde 1989. En ese año, la empresa decidió expandirse a esta provincia, atraída por su abundante recurso forestal, ya que Soria concentra el 13 por ciento de la superficie forestal de Castilla y León, una de las principales regiones en aprovechamientos madereros sostenibles en España.

Desde su instalación en Soria, Losán ha desarrollado diversas actividades industriales. Inicialmente, se centró en la producción de tableros aglomerados y melaminas, productos clave en la industria del mueble y la construcción. Con el tiempo, la planta de Soria ha diversificado sus operaciones, incorporando una planta de cogeneración que utiliza biomasa para generar energía térmica y eléctrica, mejorando así la eficiencia energética de sus procesos productivos.

En 2017, Losán amplió sus instalaciones en Soria con la inauguración de un aserradero de última generación, conocido como Losán Solid Wood. Esta instalación, equipada con tecnología avanzada, se dedica a la producción de tablas y tablones de pino, abasteciendo tanto al mercado nacional como internacional. En su primer año de operación, el aserradero produjo más de 37.000 metros cúbicos de madera aserrada, y para 2018, la producción alcanzó los 80.000 metros cúbicos. Esta expansión fortaleció la capacidad productiva de Losán en Soria, y generó empleo directo para aproximadamente 40 personas y otros 100 empleos indirectos, principalmente en el sector logístico local.

A lo largo de los años, Losán ha realizado inversiones significativas en sus instalaciones de Soria para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de sus operaciones. En 2014, la empresa invirtió más de 2,5 millones de euros en una torre de limpieza de madera reciclada, permitiendo incrementar el uso de madera reciclada hasta un 50 por cientop en la producción de tableros. En 2020, Losán continuó su compromiso con la sostenibilidad al instalar 6.000 paneles fotovoltaicos de alta eficiencia en las cubiertas de su planta en Soria. Esta inversión, de aproximadamente 2 millones de euros, permitió cubrir el 15% del consumo energético de la planta con energía limpia, reduciendo así su huella de carbono.

En julio de 2024, la empresa presentó un plan de reestructuración para sus filiales españolas, con el objetivo de garantizar la continuidad de sus operaciones y el mantenimiento de los empleos en zonas de difícil desarrollo industrial, como Soria. Este plan busca obtener el respaldo de acreedores públicos y privados, así como el apoyo de las comunidades autónomas y del Estado, para consolidar su actividad industrial y fortalecer su posición en los mercados nacionales e internacionales.