Grupo Losán plantea despedir a 49 de sus 132 empleados

Son 49 los despidos que plantea el grupo Losán al comité de empresa, de los 132 trabajadores que conforman la plantilla. «Es un dato muy ... jodido, y hay que decirlo así», explica el secretario de Comisiones Obreras en Soria, Javier Moreno.

La empresa todavía no ha presentado el informe económico que justifique el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción, «un documento que por ley se nos debe trasladar a los representantes de los trabajadores y, como no lo han hecho, todavía no puede comenzar el periodo de consultas y constituir la mesa de negociación».

El grupo alega causas económicas, productivas y organizativas. Este ajuste llega después de que la planta haya sufrido también dos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) durante 14 meses. La plantilla de Losán en Soria cuenta con132 trabajadores: 126 de la fábrica y seis de la planta de cogeneración. El resto de sus plantas, en Benavente (Zamora), Castilla y la Mancha y Galicia no se verán afectadas. «En el ERE entran los empleados de la planta de cogeneración que no tiene actividad, está en concurso de acreedores».

Los sindicatos van a proponer reducir el número de despidos y ver qué futuro tienen los empleados que se quedan. «Necesitamos garantías de su actividad a futuro, dónde y de qué manera, porque en los últimos años ya se han quedado cien empleos por el camino en esta planta», señala Moreno.

Losán ha recibido también ayudas de la Xunta de Galicia, la Junta de Castilla y León y del Gobierno de Castilla-La Mancha, y ha vendido propiedades. La empresa lleva años sin realizar ninguna inversión y los trabajadores ya se han visto perjudicados por los continuos impagos de sus salarios.

Actividad de Losán en Soria

El grupo Losán, especializado en la fabricación y comercialización de materiales derivados de la madera, ha mantenido una presencia significativa en Soria desde 1989. En ese año, la empresa decidió expandirse a esta provincia, atraída por su abundante recurso forestal, ya que Soria concentra el 13% de la superficie forestal de Castilla y León, una de las principales regiones en aprovechamientos madereros sostenibles en España.

Desde su instalación en Soria, Losán ha desarrollado diversas actividades industriales. Inicialmente se centró en la producción de tableros aglomerados y melaminas, productos clave en la industria del mueble y la construcción. Con el tiempo, la planta de Soria ha diversificado sus operaciones, incorporando una planta de cogeneración que utiliza biomasa para generar energía térmica y eléctrica, mejorando así la eficiencia energética de sus procesos productivos.

En 2017, Losán amplió sus instalaciones en Soria con la inauguración de un aserradero de última generación, conocido como Losán Solid Wood. Esta instalación, equipada con tecnología avanzada, se dedica a la producción de tablas y tablones de pino, abasteciendo tanto al mercado nacional como internacional. En su primer año de operación, el aserradero produjo más de 37.000 metros cúbicos de madera aserrada, y para 2018, la producción alcanzó los 80.000 metros cúbicos. Esta expansión fortaleció la capacidad productiva de Losán en Soria y generó cuarenta empleos directos y otros cien indirectos, principalmente en el sector logístico local.

A lo largo de los años, Losán ha realizado inversiones significativas en sus instalaciones de Soria para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de sus operaciones. En 2014, la empresa invirtió más de 2,5 millones de euros en una torre de limpieza de madera reciclada, permitiendo incrementar el uso de madera reciclada hasta un 50% en la producción de tableros. En 2020, Losán continuó su compromiso con la sostenibilidad al instalar 6.000 paneles fotovoltaicos de alta eficiencia en las cubiertas de su planta en Soria. Esta inversión, de aproximadamente dos millones de euros, permitió cubrir el 15% del consumo energético de la planta con energía limpia, reduciendo así su huella de carbono.

En julio de 2024, la empresa presentó un plan de reestructuración para sus filiales españolas, con el objetivo de garantizar la continuidad de sus operaciones y el mantenimiento de los empleos en zonas de difícil desarrollo industrial, como Soria. Este plan busca obtener el respaldo de acreedores públicos y privados, así como el apoyo de las comunidades autónomas y del Estado, para consolidar su actividad industrial y fortalecer su posición en los mercados nacionales e internacionales.