Vendimia en Ribera del Duero. E.N.
UCCL denuncia la bajada «injustificada» del precio de la uva en Ribera

Sitúan la reducción entre un 15 y un 50%, mientras que sube el coste de producción

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:14

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) exige a las bodegas de la Denominación de Origen Ribera del Duero que actúen con mayor responsabilidad ante la injustificada bajada de precios de la uva, que en algunos casos alcanza reducciones del 15% e incluso hasta el 50%. «Esta situación resulta especialmente grave en un año marcado por los elevados costes de producción derivados de los tratamientos contra el mildiu, a lo que se suma la ausencia de apoyo por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León», denuncian desde la organización agraria. De esta manera, sitúan los costes de producción en una media de 1,25 euros. Desde UCCL recuerdan que ya en 2016 se advirtió de la necesidad de frenar nuevas plantaciones, especialmente limitando la entrada de derechos de plantación de otras regiones vitivinícolas hacia la Ribera. «La falta de control ha generado un desequilibrio estructural en esta comarca rural, poniendo en riesgo la viabilidad de los pueblos y del tejido económico vinculado al viñedo. Los ánimos entre los viticultores están al límite y no se descartan movilizaciones en las próximas fechas si no se adoptan medidas inmediatas», alertan.

En esta línea, reclaman al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero que asuma plenamente sus funciones, tal y como establece su propio Reglamento, que contempla la representación y defensa de los intereses económicos y sectoriales de todos sus integrantes, en particular de los minoritarios. Asimismo, piden a las bodegas de la DO Ribera del Duero un mayor compromiso con los viticultores. «No es aceptable que muchos contratos se firmen a última hora, incluso el día antes de vendimiar, y solo por campaña, dejando a numerosos productores todavía hoy en la incertidumbre y obligados a buscar compradores dignos para el fruto de su esfuerzo y trabajo», precisan.

