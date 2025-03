La producción de remolacha cae un 10% por hectárea, según Azucarera

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Jueves, 6 de marzo 2025, 22:02 Comenta Compartir

pesar de que se ha incrementado la superficie de cultivo en cerca de 6.000 hectáreas respecto al año anterior, los rendimientos han bajado más de un 10%, algo que se achaca principalmente a la prohibición de la utilización de algunos principios activos en los productos de lucha contra enfermedades y malas hierbas. Ese es el balance que hace Azucarera de la campaña de recogida de remolacha que daba comienzo a principios de octubre en la factoría de Toro y se dará por finalizada a mediados de abril en la fábrica de La Bañeza. «Un campaña larguísima porque hemos tenido un récord de contratación, nunca habíamos tenido tanta superficie en la zona norte, que engloba las fábricas de Toro, Miranda de Ebro y La Bañeza, desde que se produjo la reestructuración de 2008. En total, han sido 23.500 hectáreas, frente a las 17.500 del año pasado», detalla la directora Agrícola de Azucarera, Salomé Santos.

En lo que se refiere a la producción, precisa que ha sido menor a la de años anteriores, con una reducción de más del 10% del rendimiento por hectárea. Situación que, según Santos, tiene un origen multifactorial, pero el mayor peso llega de la «prohibición de uso de algunos principios activos que antes se podían utilizar en el campo para proteger al cultivo de enfermedades y de malas hierbas y ahora no, y eso provoca una caída en las producciones».

En esta línea, apela a la necesidad de tomar «medias clarísimas, porque es algo que se está viendo en toda Europa y es un elemento de preocupación en el campo». La directora Agrícola incide en que «se va a necesitar más superficie para producir lo que antes se hacía con menos, los costes se incrementan porque se pagan por hectáreas no por toneladas, es un problema que tenemos que enfrentar entre todos».

Sobre la calidad, considera que no es un año «óptimo», pero se ha recuperado parte de los niveles perdidos en la anterior campaña. «Estamos en torno a 17 grados en polarización que no es magnífico, pero no es el dato horrible que tuvimos el año pasado, por debajo de 16», recuerda.

Éxito

En cuanto al origen del éxito de volumen de superficie experimentado, Santos alude a que se debe a la rentabilidad ofrecida el pasado año, cuando los precios del azúcar eran muy altos, además de la posibilidad del agricultor de optar por el modelo estándar o el compartido, donde la fábrica colabora con el productor en las diferentes labores. De cara al futuro, confía en que la firma conseguirá «un nivel importante de retención de superficie y fidelización de la base de agricultores que tenemos este año». Así, incide en que a pesar de que la rentabilidad del cultivo no será tan alta como este año por la caída del precio del azúcar, cree que la remolacha seguirá siendo «atractiva en términos relativos», al realizar el agricultor el análisis de ciclos «los años buenos compensan a los malos».

