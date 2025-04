Último adiós al Papa Francisco de los más desfavorecidos

El féretro de Francisco ha abandonado la Plaza de San Pedro poco después del medio día, entre aplausos, y ha sido trasladado en papamóvil, acompañado ... por un pequeño cortejo fúnebre, hasta la basílica de Santa María La Mayor, atravesando el centro de Roma. Allí ha sido recibido por un grupo de 40 personas desfavorecidas, compuesto por pobres, presos, transexuales, sin techo y migrantes.

El ataúd del Papa ha viajado en un vehículo abierto, que ha circulado unos 10 kilómetros por hora, una velocidad algo mayor que la prevista, lo que ha permitido ver el féretro a los fieles que se han acercado a despedirlo por las calles de Roma y ha salido del Estado de la Ciudad del Vaticano por la Puerta del Perugino. El trayecto ha durado unos 30 minutos.

En concreto, el papamóvil ha pasado por la Galería Príncipe Amadeo de Saboya-Aosta y continuará por Corso Vittorio Emanuele. Una vez que llegue a Piazza Venezia, girará hacia Via dei Fori Imperiali, llegará al Coliseo y continuará por Via Labicana y Via Merulana hasta llegar a Piazza Santa Maria Maggiore.

La sepultura en el nicho de la nave lateral de la basílica liberiana, realizada a puerta cerrada y fuera de cámara, entre la Capilla Paulina y la Capilla Sforza, ha estado precedido por el canto de cuatro salmos y acompañada de cinco intercesiones.

A continuación, se ha entonado el Padrenuestro y, sobre el féretro del Papa Francisco se han imprimido los sellos del Cardenal Camarlengo de la Santa Iglesia Romana, Kevin Joseph Farrell, de la Prefectura de la Casa Pontificia, de la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Romano Pontífice y del Capítulo Liberiano.

Una vez concluidos estos gestos, se ha colocado el féretro en el sepulcro y se ha rociado con agua bendita mientras se entona el Regina Caeli.

Finalmente, el notario del Capítulo Liberiano ha redactado el acta auténtica que certifica el entierro y la ha leído a los presentes. Después han firmado el cardenal camarlengo, el regente de la Casa Pontificia, Leonardo Sapienza, el maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias, Diego Ravelli y el notario.

Un grupo de unas 40 personas -compuesto por pobres, presos, transexuales, sin techo y migrantes- han recibido al féretro del Papa Francisco a su llegada a la basílica. Estas personas estaban a la espera en la escalinata de acceso a la Basílica Papal de Santa María La Mayor para darle su último adiós. Cada uno llevaba una rosa blanca en su mano. Estas flores, recogidas por un sacerdote, han sido depositadas por cuatro niños ante la imagen de Santa María de las Nieves, de la que Francisco era devoto.