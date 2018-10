Un suculento bocadillo de atún con queso con 'sorpresa' incluida Bocadillo de atún con queso que el joven afectado compartió en sus redes sociales. / Shaday Fernández El joven asegura que se trató de la «estafa más mediocre que he visto en mi vida» EL NORTE Valladolid Martes, 30 octubre 2018, 16:58

Lo que verdaderamente a nadie le amarga es un bocadillo. Es la opción socorrida que salva cualquier comida y, por eso, hay bocados para todos los gustos, condiciones y situaciones. Eso mismo debió pensar Shaday Fernández, un joven que la pasada semana pidió un bocadillo de atún con queso en una cafetería de Cornellá, en Barcelona. La pinta era muy buena. «Pa' flipar», publicó Shaday en su cuenta personal de Instagram. Todo iba bien hasta que fue a comérselo y... ¡sorpresa! No había queso en el interior, solo unas finas tiras asomando por uno de los lados, simulando estar lleno, tal y como informa Diario Vasco.

El joven mostró su incredulidad en redes sociales, e incluso llegó a asegurar que se trató de la «estafa más mediocre que he visto en mi vida». Tanto la publicación como el restaurante se hicieron virales en internet, hasta tal punto que la cadena tuvo que dar la cara y pedir perdón a Shaday. «Sentimos mucho que el bocadillo que has adquirido en nuestros establecimientos no haya satisfecho tus expectativas Por supuesto si te pasas mañana por aquí, te abonaremos el importe. Nos gustaría decirte que nosotros no 'estafamos' a nadie, trabajamos muy duro cada día para ganarnos la vida honradamente y ofrecer lo mejor. Disculpa las molestias», respondió @lacuinasana.

Entre tanto, Shaday agradeció al restaurante la «compensación», pero el joven afirmó que «no volveré a meterme ahí». «Llámenlo como quieran si no es una estafa, pero tampoco es un 'no cumplir mis expectativas'. Queso que asoma fuera del bocadillo da a entender que hay queso en TODO el bocadillo», continuó.