Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy viernes 10 de octubre de 2025?

Hoy, viernes 10 de octubre de 2025, el santoral cristiano celebra a Santo Tomás de Villanueva, obispo y miembro de la Orden de los Ermitaños de San Agustín, aceptó el episcopado por obediencia. Destacó entre sus múltiples virtudes pastorales por su ardiente caridad hacia los pobres, a quienes entregó todos sus bienes, incluso su propia cama.

Conocido como «el divino Tomás», fue un extraordinario predicador. Nació en Fuenllana (Ciudad Real) en 1486, en el seno de una familia generosa, de la que heredó su profunda compasión por los necesitados.

También se conmemora a San Cerbonio de Populonia, originario del norte de África e hijo de padres cristianos. Fue ordenado sacerdote por San Regolo. Durante la persecución de los vándalos arrianos en esa región, la comunidad cristiana se dispersó; Cerbonio, junto con Regolo, Félix y otros sacerdotes, huyó a Italia. Tras sobrevivir a una tempestad en el mar, desembarcaron en Toscana, donde llevaron vida de ermitaños. En el tiempo de la guerra entre bizantinos y godos en Italia, Regolo fue capturado y decapitado por los godos, acusado de colaborar con las fuerzas bizantinas.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, viernes 10 de octubre de 2025:

Santos de hoy

San Claro de Nantes

Santa Eulampia de Nicomedia

San Eulampio de Nicomedia

San Gereón y compañeros

San Juan de Bridlington

San Paulino de Rochester

San Pinito de Cnosos

Santa Tanca de Ramerude

Santa Telquilde de Jouarre

Beata Ángela María Truszkowska

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

