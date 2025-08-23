El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy sábado 23 de agosto de 2025?

Hoy se celebra, entre otros, Santa Rosa de Lima y San Asterio de Egea

Sábado, 23 de agosto 2025, 08:33

Hoy, sábado 23 de agosto de 2025, el santoral cristiano celebra Santa Rosa de Lima. Es la patrona de de Perú, América y Filipinas, después de que, según cuenta la historia, salvara a la ciudad de una invasión al obrar el milagro de que el capitán del barco enemigo muriera sin causas aparentes. Desde joven llevó una vida de oración, sacrificio y ayuda a los enfermos y necesitados.

Es patrona de los institutos educativos, policiales y armados de Venezuela, Policía Nacional de Perú, Policía Nacional de Paraguay y las Fuerzas Armadas argentinas. Además es patrona de los tuberculosos, enfermedad que terminó con su vida.

También se festeja San Asterio de Egea, un mártir cristiano del siglo IV originario de Capadocia, Turquia. Fue médico y según la tradición, también soldado del ejército romano. Y, por su fe en Cristo sufrió tormentos y finalmente fue martirizado en la ciudad de Egea, actual Cicilia. Además, durante las persecuciones del emperador Diocleciano se negó a ofrecer sacrificios a los dioses paganos.

Además, como sucede día tras día, también se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

Santos de hoy

  • San Arquelao de Ostia

  • San Antonio de Gerace

  • San Eugenio de Ardstraw

  • San Zaqueo de Jerusalén

  • Beato Francisco Dachtera

  • San Flaviano de Autun

  • San Claudio de Egea

  • San Neón de Egea

  • San Lupo de Nove

  • Beato Juan Bourdon

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

