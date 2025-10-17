El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un guardia civil comprueba la documentación de un camión en el puerto. Jesús Signes

La red de narcos del puerto de Valencia blanqueaba dinero con inversiones inmobiliarias y préstamos privados

Las escuchas telefónicas desvelan la creación de empresas pantalla para borrar el rastro de la fortuna que amasaron los jefes de la red internacional de tráfico de cocaína

Javier Martínez

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 09:39

Comenta

La red 'narcoportuaria' de Valencia blanqueaba el dinero procedente del tráfico de cocaína con grandes inversiones inmobiliarias, un servicio de préstamos privados, la creación de ... empresas pantalla y también con algunas operaciones logísticas, según las investigaciones policiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Espectacular incendio de un vehículo que ha circulado en llamas por una calle de Valladolid
  2. 2 Muere un motorista en un choque frontal con un camión en la N-122 en Sardón
  3. 3 Todo lo que sabemos de la boda de Stella Banderas, que se celebrará el sábado en Valladolid
  4. 4 Investigado por un delito contra los animales el conductor del quad que mató a una vaquilla en Bolaños
  5. 5

    El joven francés que fue asesinado de un navajazo tras una pelea en una discoteca
  6. 6

    El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122
  7. 7

    Suspenden un taller de terapias pseudosanitarias programado en el centro de mayores de Delicias
  8. 8

    El jurado declara culpable de asesinato con premeditación al vallisoletano que mató a su expareja en Bruselas
  9. 9 Castilla y León publica los domingos y festivos de apertura de comercios en 2026
  10. 10

    Un brote de salmonela en una residencia de Peñafiel deja varios ancianos ingresados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La red de narcos del puerto de Valencia blanqueaba dinero con inversiones inmobiliarias y préstamos privados

La red de narcos del puerto de Valencia blanqueaba dinero con inversiones inmobiliarias y préstamos privados