Los mejores dispositivos para medir la actividad física

EL NORTE Valladolid Martes, 21 agosto 2018, 12:11

El principal objetivo de ambas herramientras es cuantificar los movimientos que se realizan durante el día y la noche. No obstante, no son lo mismo. Las pulseras son ligeras y cómodas para la actividad normal diarial. En cambio, los relojes están destinados para satisfacer las necesidades de los más deportistas, ya que disponen de características más espefícicas: son sumergibles, tienen GPS, miden el ritmo cardíaco, entre otras.

El precio también es otra de las diferencias. Podrás encontrar en el mercado modelos desde 60 euros hasta casi 500 euros. Un equipo de expertos de la OCU ha realizado diferentes pruebas para analizar las siguientes características de los dipositivos: precisión, funciones avanzadas, facilidad de uso, comodidad y batería. Tras realizar los estudios se concluyó que los mejores dispositivos de actividad física son el Apple Watch Series 3, el Apple Watche Series 1 y el Garmin Vivoactive HR. Si todavía tienes dudas sobre cuál adquirir, la Organización de Consumidores y Usuarios ofrece un comparador para lograr una compra exitosa adaptada a tus necesidades.