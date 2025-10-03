El PP rechaza la reforma constitucional para blindar el aborto: «Que se olviden de contar con nosotros»

El PP ha querido zanjar este viernes ipso facto el intento de Pedro Sánchez de «distraer la atención» de los problemas judiciales que tiene su ... entorno con el anuncio de reformar la Constitución para «consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres» y blindar el aborto como un derecho. Los populares recuerdan que para abrir el melón constitucional es necesaria una mayoría reforzada, por lo que su apoyo sí o sí es «imprescindible» -el bloque de investidura cuenta tan solo con 178 apoyos- pero no lo va a tener. «Que se olvide de contar con nosotros», afirman fuentes de Génova.

La dirección del PP trata así de zanjar un debate incómodo, que coge vuelo después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobase el martes una propuesta de Vox para que sea obligatorio informar a las mujeres que quieren abortar de las consecuencias de un supuesto síndrome posaborto no avalado por la ciencia y al que la izquierda se ha agarrado con fuerza. «No le vamos a ayudar en esa estrategia y por tanto el debate termina aquí», ahondan en Génova, donde creen que el PSOE está reabriendo «debates ideológicos para tapar su falta de gestión y la corrupción de sus gobernantes». «Y menos cuando en su escalada de irresponsabilidad ha desprotegido a las mujeres más vulnerables, a las que sufren la lacra de la violencia machista», añaden las mismas fuentes, en referencia a la polémica por la gestión de las pulseras antimaltratadores.

Los populares inciden en que hace un año, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se negó a la propuesta de reforma de Sumar para incluir el derecho al aborto en la Carta Magna como hizo entonces Francia, alegando que aún no había «consenso» suficiente y recalcan además que «la opción de abortar ya está permitida y regulada en España, además de avalada por una sentencia firme del Tribunal Constitucional». Fue el PP el que llevó el aborto ante la corte de garantías, aunque Alberto Núñez Feijóo modificó la posición de su partido poco antes antes de la sentencia, en febrero de 2023 al afirmar que es «el derecho que tiene la mujer de acuerdo con la ley, y sólo dentro de la ley», pero «no es un derecho fundamental».