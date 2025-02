La palygorskita, los cimientos del vino rancio en Nava del Rey

La palabra rancio puede evocar connotaciones negativas, se suele decir de algo que está anticuado o incluso pasado de fecha, si se trata de un alimento. Pero si preguntamos por vino rancio en algunos municipios de Valladolid, la cosa cambia. «Es el mejor vino», asegura María Ángeles, vecina de Nava del Rey.

El vino rancio o vino añejo es un vino envejecido más de ocho años, que con el tiempo adquiere un olor y un sabor más fuerte. José Manuel Rodríguez, historiador y técnico del Ayuntamiento de Nava del Rey explica de dónde viene esta elaboración tradicional en el municipio y cómo era originalmente. Además, sentencia: «El vino rancio es parte de la identidad de Nava del Rey, donde la palabra rancio no es nada despectiva, sino todo lo contrario. Es un vino de prestigio, también llamado, vino caro».

Un mina a cielo abierto protegida por soldados

Para la elaboración del vino rancio era fundamental la palygorskita, un mineral que Nava del Rey poseía en abundancia puesto que tiene una mina a cielo abierto a 8 kilómetros del casco urbano. Esta arcilla se utilizaba para clarificar el vino, se hacía una especie de lechada que se metía ya diluida dentro de la cuba. Esto se realizaba durante los primeros años después de la fermentación y luego se separaba del vino mediante un sencillo proceso de decantación.

La palygorskita permitía que el vino se pudiera envejecer, clarificarse y, después de ocho años, estar completamente estabilizado para poder exportarlo. «Lo usual eran ocho años pero podrían ser diez, e incluso a veces llegaban a 24 años», matiza José Manuel.

En el siglo XVIII, este mineral era de tal importancia, que se llegó a construir un cuartel con cuatro familias de soldados para proteger la mina y que nadie utilizase esta arcilla. De esta forma solamente en Nava del Rey podían elaborar este tipo de vino envejecido. El vino rancio a diferencia de los vinos jóvenes podía exportarse, ya que aguantaba mejor los desplazamientos, puesto que no existían los transportes actuales.

De esta manera, podía llegar a otras comunidades como Cantabria, Asturias e incluso exportarse a otros países desde el puerto asturiano. «Por lo tanto, el vino de Nava del Rey, no quiero decir que no tuviera competencia en la comarca, pero estaba destinado a unos mercados donde no llegaban los vinos de la zona», explica el historiador.

Ampliar Un trozo de palygorskita sobre una cuba en la bodega de Los Maestros de Nava del Rey. Alberto Mingueza

Ahora vino rancio sí, pero sin palygorskita

Con esta forma de elaboración o esta metodología ya no se elabora el vino. De hecho, ahora ni siquiera es necesario envejecer para exportar. Pero en Nava del Rey y en algunos otros municipios de la provincia continúan con esta tradición, cuyo proceso de vinificación ha cambiado con los años.

En la actualidad, este tipo de vino es un vino envejecido más de 8 años usualmente con una crianza oxidativa. Puede ser de distintos tipos: blanco, rosado o tinto y su envejecimiento suele hacerse en bodegas subterráneas, pero también pueden usarse otras técnicas como acelerar su oxidación expuesto en damajuanas al sol.

El vino rancio es una seña de identidad en Nava del Rey, que además de una bebida, también se usa para guisar o echar en el caldo y es el ingrediente estrella de los 'espontáneos', unos combinados con base de vino rancio típicos de fiesta de la Virgen de los Pegotes.