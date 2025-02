¿El vino caduca? Descubre tres factores clave para evitar beber vino en mal estado

Beatriz A. Casares Valladolid Lunes, 3 de febrero 2025, 06:58 Comenta Compartir

¿Te has preguntado alguna vez si el vino caduca? Aunque las botellas de vino no tienen fecha de caducidad, ni de consumo preferente, hay factores que hay que tener en cuenta para mantener su calidad y evitar que se estropeen. Por lo que aunque no caduca en un sentido estricto dependiendo del tipo de vino, su almacenamiento y si está abierta o no la botella puede durar más o menos tiempo.

La duración depende del tipo de vino

La mayoría de los vinos tintos jóvenes, blancos y rosados están pensados para consumirse en los primeros años después de su elaboración, por lo que deberían beberse en los tres años posteriores a su embotellado. Lo mismo sucede con los espumosos, pero de manera más acusada, puesto que además de la frescura y el sabor, pierden la efervescencia con el tiempo, por lo que se recomienda no dejarlos más de tres años.

Con una resistencia mayor al paso del tiempo están los vinos de guarda y los fortificados, como el oporto o el jerez, que pueden durar años o incluso décadas. Asimismo, los vinos reserva, crianza o gran reserva suelen tener una buena capacidad para envejecer en botella, especialmente los tintos. Aunque para que no se estropeen y tampoco pierdan sus cualidades, entra en juega un factor esencial, el almacenamiento.

Almacenamiento oscuro y controlado

El vino debe almacenarse en condiciones adecuadas. Un lugar fresco, con una temperatura constante, oscuro y con humedad controlada, es el sitio idóneo. También es importante que no haya vibraciones y las botellas con corcho deben almacenarse acostadas para mantener el corcho húmedo y así evitar la entrada de aire y la oxidación del vino. Por ello, cuando descubrimos una botella de vino en algún sótano o desván, puede estar en buenas condiciones si se han cunplido estos factores. Sin embargo, el corcho suele ser una de los principales caudal por lo que este tipo de botellas no suelen estar en buenas condiciones.

¿Cuánto dura una botella de vino abierta?

Cuando un vino está abierto empieza a oxidarse inmediatamente. Así que por lo general un vino puede estar de 3 a 5 días en el frigorífico con la botella bien cerrada. Los espumosos son más delicados, algunos pueden perder el burbujeo en cuestión de horas. La excepción vuelven a ser los vinos con mayor contenido de alcohol como el jerez, que pueden durar varias semanas.

Definitivamente, los vinos no tienen caducidad pero hay varias señales que nos alertan de que ha perdido calidad o está estropeado. Cuando cambia de color o tiene sedimentos, asi como un olor desagradable a vinagre, azufre o a corcho mojado son indicadores de que no se debe consumir. Lo mismo sucede cuando al probar una pequeña muestra detectamos matices que no se corresponden con lo esperado de cada botellas. Lo mejor en estos casos es descartarlos.

