Muere Floyd Roger Myers Jr, actor de 'El Príncipe de Bel Air' que interpretó a Will Smith

Floyd Roger Myers Jr., conocido por su papel de niño en el que interpretaba a Will Smith en 'El Príncipe de Bel Air', falleció el pasado 29 de octubre en su domicilio de Maryland a causa de un infarto, tal y como confirmó Renee Trice, su madre, al medio TMZ.

De esta manera, la estrella del cine deja a cuatro hijos. Además, también se ha dado a conocer que ya había sufrido tres ataques al corazón en los últimos tres años. Pese a ello, su muerte inesperado ha consternado a su madre, familia y fans.

Inicios en el mundo del cine

Roger saltó a la fama por su papel en la mítica serie de los noventa de 'El Príncipe de Bel Air', aunque también participó en otras series como 'The Jacksons: An American Dream', en el que interpretaba a Marlon Jackson; además de una aparición en'Young Americans' en el año 2000.

Homenaje

Al conocerse su fallecimiento, la familia de Floyd Roger Myers Jr. abrió una cuenta para recaudar fondos y sufragar los gastos del funeral y la manutención de sus hijos, además dejaron un mensaje:

«Con gran pesar compartimos el fallecimiento inesperado de nuestro querido hermano, Floyd Roger Myers Jr., quien nos dejó trágicamente tras un repentino ataque al corazón. Era un padre devoto, un hermano cariñoso y un amigo cuya amabilidad, risa y calidez conmovían a todos».

