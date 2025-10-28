Muere la actriz argentina Claudia Schijman, a los 68 años de edad La intérprete, conocida por sus papeles en 'El Eternauta' y 'Buenos Vecinos', tenía una larga trayectoria tanto sobre las tablas como en la docencia

Claudia Schijman, figura de extensa trayectoria en la escena teatral y televisiva ha fallecido a los 68 años de edad. La información fue confirmada y compartida por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que la despidió a través de una publicación en sus redes sociales.

El mensaje de la entidad no dejó dudas de la huella imborrable de la artista en el oficio. «Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En sus más de tres décadas de trayectoria artística se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos», expresaron, acompañando la publicación de imágenes y recuerdos de la artista.

La noticia ha caído como un balde de agua fría en el ambiente, no solo por la cercanía de sus últimos proyectos, especialmente su participación en la serie 'El Eternauta' como parte del grupo que se refugia en la parroquia San Isidro Labrador, sino también por el cariño y la admiración que despertó entre quienes tuvieron la oportunidad de compartir escenario, rodaje o aula con ella.

Nacida el 8 de agosto de 1959, dejó su huella personal y profesional no solo como actriz, sino también como docente y referente de varias generaciones. Madre de una hija y formada con grandes maestros como Norman Brisky, Ricardo Bartis y Guillermo Angelelli, supo atravesar distintas épocas de la comedia y la actuación, destacándose tanto en el género teatral como en el cinematográfico.

Trayectoria

Su recorrido frente a cámara comenzó a brillar en televisión cuando debutó con 'El Palacio de la Risa', el legendario ciclo junto a Antonio Gasalla, donde demostró su talento para la comedia y su gran versatilidad interpretativa. A lo largo de los años, participó en producciones recordadas como 'Verdad Consecuencia', 'Disputas', 'Por amor a vos', 'Juanita la soltera', 'Ambiciones' y, entre las más recientes, en éxitos como 'Soy tu fan', la serie 'El Eternauta' y 'Menem'.

En el cine, mostró su ductilidad y capacidad para explorar personajes y universos muy diversos. Trabajó en películas como 'Evita', 'Corazón iluminado', 'Diario para un cuento', 'Pendeja, payasa y gorda' y 'Mi reino por un platillo volador', entre tantos otros títulos, generando actuaciones siempre honestas y cercanas.

En el teatro, Schijman brilló en obras como 'Brebaje', 'Erecto', 'Las descamisadas', una gesta, 'Éxodo' y' Yo escribo. Vos dibujás', sumando escenarios independientes y oficiales y cosechando elogios por su creatividad, presencia y capacidad de renovar la escena con propuestas arriesgadas y cercanas al público.

La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de mensajes en las redes, donde colegas y seguidores recordaron a Claudia por su labor. «Que brille para ella la luz que no tiene fin»; «Excelente artista del rubro»; «Me encantaban los papeles que le tocaban»; «Inmensa actriz. Su partida es una gran pérdida», fueron algunos de los comentarios que se destacaron al conocerse su muerte.

