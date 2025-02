Muere en «agua hirviendo» una tiktoker rusa

El Norte Valladolid Miércoles, 26 de febrero 2025, 16:52 Comenta Compartir

Un accidente tráfico y en unas circunstancias extrañas. Así encontraron en su hogar el 9 de febrero a la 'tiktoker' rusa, Victoria Lerman que murió a los 32 años en su hogar en lo que parecía un accidente doméstico.La joven fue encontrada sin vida en el baño de su apartamento en Achinsk, Rusia, después de desmayarse en la bañera, por lo que habría sufrido graves quemaduras al quedar expuesta al agua hirviendo durante varias horas.

La Dirección General de Investigación del Comité de Investigación del Territorio de Krasnoyarsk y la República de Jakasia no tardó en informar del suceso. El medio ruso The Voice reportaba que la muerte de la joven se produjo como conecuencia de la exposición a altas temperaturas. Y es que más allá de eso, no se encontraron otras lesiones corporales visibles. El cuerpo de Victoria fue descubierto por su pareja, quien alertó a las autoridades de su fallecimiento. Sin embargo y contra todo pronóstico, es uno de los principales sospechosos del caso, coincidiendo además se un exreo que había cumplido anteriormente una condena de 10 años.

Al funeral de la rapera solo asistieron 15 personas cercanas. De acuerdo con la información trascendida, el ataúd estuvo cerrado debido a que su rostro habría quedado «desfigurado» por las quemaduras, según añadía The Voice. Y es que aquí vendría otra casualidad, su prometido no acudió al evento, lo que le sitúa más directamente en la investigación como principal sospechoso.

Y por si no fueran pocas coincidencias, Victoria Lerman, fue enterrada el 13 de febrero, un día antes del día de su boda. «Vika eligió su vestido de novia con mucho cuidado. Sus últimas palabras fueron: 'Anita, ¡no te imaginas lo feliz que estoy! Lo amo tanto'», compartió una de sus amigas por redes sociales.

Según informa The Voice, la familia de la 'influencer' cree que su pareja podría estar involucrada en su muerte. «Los familiares de la cantante creen que su prometido, que cumplió unos diez años de prisión, la mató». Sin embargo, una amiga de la rapera desmiente la información al considerar que el consumo de drogas en el que estaba metída Victoria podría tener algo que ver con la circunstancia de su muerte.

«Aún queda por descubrir quién enganchó a quién a las drogas... Estudiamos juntos y después de cada clase ella consumía, así que no hay necesidad de culpar a nadie. Lo más probable es que el corazón no lo aguantara», aseguró Anastasia al medio ruso.

