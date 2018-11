Javier Domínguez: «Si no te gusta lo que haces, no llegas a ser suficientemente bueno» Javier Domínguez posa con su trofeo. / El Norte El primer juego de cartas coleccionables de la historia, 'Magic: The Gathering', tiene un nuevo campeón mundial, y es español EDUARDO M. ESPALLARGAS Domingo, 4 noviembre 2018, 12:38

El título de este texto podría ser perfectamente una cita de Messi, Marc Márquez o Rafa Nadal. Sin duda, los tres reflejan esa misma idea. No obstante, es una frase del que ha sido Campeón del Mundo de 'Magic: The Gathering', el juego de cartas coleccionables más famoso de la historia. Nada menos que Javier Domínguez, barcelonés que tras quedarse el año pasado a las puertas, consiguió recientemente el triunfo en el torneo internacional celebrado en Las Vegas. «Conseguir ser campeón del mundo de algo a lo que llevas jugando tantos años es algo muy único», reconoce. Es la primera vez en la historia que un español se hace con el codiciado trofeo del juego de naipes que nació en los noventa a partir de la imaginación de un matemático.

Magic: The Gathering (traducido como 'Magic: El Encuentro' y abreviado sencillamente como MTG) es el juego de cartas de estrategia por excelencia, el cual ha cautivado a más 20 millones de jugadores y fans por todo el mundo desde 1993. En este innovador juego de cartas, los jugadores usan las cartas que obtienen de sobres y que intercambian con los amigos para crear sus propios mazos y desarrollar sus propias estrategias. No obstante, Magic es ya mucho más que un simple juego, es todo un fenómeno social que ahora lucha por adaptarse a la imparable ola de los videojuegos mientras sigue creciendo en su formato tradicional.

El creador no es otro que Richard Gardfield (Filadelfia, EEUU, 1963), quien durante sus estudios de doctorado en la Universidad de Pensilvania comenzó a idear el juego. Eran los años 80 y Pete Adkinson, fundador de la editora 'Wizards of the Coast' (que más tarde publicaría el juego) se encontraba en conversaciones con Gardfield para plantear un juego fácil de transportar, que se pudiese jugar en cualquier convención, de partidas rápidas. Los intereses de Gardfield, que iban desde el lenguaje a las matemáticas pasando por la fantasía y, especialmente, el clásico juego de rol 'Dungeons & Dragons', fueron los ingredientes perfectos para la configuración de lo que es hoy 'Magic: The Gathering'. Domínguez, hoy por hoy el mejor jugador del mundo, lo define como «dinámico y divertido» y reconoce que lo que más le atrae es el hecho de que Magic «nunca se acaba, siempre hay un nuevo mazo que explorar, una nueva interacción que descubrir…».

No en vano, el juego lleva décadas al pie del cañón, redefiniéndose con cada nueva expansión y cuidando toda la trama que sustenta el juego, y es que las cartas forman parte de todo un universo de fantasía plagado de criaturas, lugares, personajes y hechizos de todo tipo. El cuidado por el detalle y por la narrativa es posiblemente el secreto de la eterna juventud de la que goza el juego, con aficionados en todo el mundo. Los naipes están clasificados por colores (blanco, azul, negro, rojo y verde, además de cartas incoloras), y estos son los que marcan las propiedades básicas de cada una de ellas. Pero las posibilidades de combinación son prácticamente infinitas, y cada carta cuenta con sus propias habilidades, lo que otorga al juego una profundidad nada fácil de dominar.

Quien si lo ha hecho, y con éxito, es precisamente Javier Domínguez, quien asegura que no siente que haya vivido un proceso de profesionalización como tal. Más bien, «una acumulación de buenos resultados» que le han llevado a lo más alto. Y afirma: «si no te gusta lo que haces, no llegas a ser suficientemente bueno». En la gran final se impuso al polaco Grzegorz Kowalski, pero durante todas las jornadas del torneo mostró un gran rendimiento, demostrando ante la élite del juego de cartas que en España existe un gran nivel. En la jugada que le dio la victoria, sobre el tapete descansaba la que es su carta favorita, Hazoret la ferviente. «El mundial es muy especial. Es un torneo de 24 jugadores donde todos más o menos nos conocemos, así que el ambiente de competición es muy diferente al de un torneo de 500 personas. La sensación es de estar viviendo algo especial, y eso se tiene vaya como vaya el torneo», afirma. El galardón le ha reportado además 100.000 euros, y en breve será el capitán del equipo español que luchará por el World Magic Cup, el mundial por selecciones nacionales, que en esta edición se disputará en Barcelona del 14 al 16 de diciembre.

Sobre las claves de su éxito, destaca tres pilares esenciales: «constancia, dedicación y suerte». Esta contribuye mucho en un juego de cartas en el que robar el naipe necesario en según qué momento puede decantar la partida. No obstante, la habilidad de los jugadores para configurar sus barajas es capital para la estrategia. Por su parte, Domínguez asegura que para mejorar intenta «consumir todo el contenido que está a mi alcance; artículos, vídeos, podcasts y todo lo que pasa por delante de mí. Si habla de Magic, lo consumo». Sobre las nuevas colecciones del juego, que tiene el difícil reto de mantenerse en la cima de la popularidad, destaca que hacen que sea «más sencillo de entender y, sin embargo, mantiene su profundidad estratégica. En general, creo que están haciendo un muy buen trabajo de diseño». Además, se muestra feliz de contribuir, con su victoria, a un mayor conocimiento de 'Magic: the Gathering' en nuestro país.

El triunfo de Javier Domínguez coincide con el anuncio de la apertura de la fase de pruebas abierta de Magic Arena, el nuevo videojuego de Magic: The Gathering. La gran apuesta de la marca en el terreno del ocio electrónico para no perder la estela de títulos como 'Hearthstone', el éxito en el terreno de las cartas coleccionables de Blizzard. Un videojuego, 'MTG Arena', sobre el que el propio Domínguez se siente impresionado, pues «tenía la sensación de que no iba a gustarme demasiado jugar en esa plataforma, pero la verdad es que estoy encantado». Veremos, en este sentido, que tal evoluciona un título que está pendiente de vivir el lanzamiento de su versión definitiva. Materia primera no le falta, y es que 'Magic: The Gathering' está condenado a reinar por ser el juego que lo empezó todo, y victorias como la del barcelonés contribuyen a ello.

