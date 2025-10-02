El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Aula de examinación de la prueba teórica del carné de conducir. S. Tercero

Qué debes estudiar para el nuevo examen teórico de la DGT

La prueba se renovará nuevamente durante 2026 incluyendo casos prácticos en vídeo para evaluar el criterio del aspirante en situaciones de presión

Ignacio Repilado

Ignacio Repilado

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:05

Durante años, el proceso de obtención del carné de conducir se ha basado en la memorización de normas con el fin de aprobar un test teórico para, más adelante, demostrar las habilidades al volante en el examen práctico.

Sin embargo, a partir del 1 de octubre de 2025, la Dirección General de Tráfico (DGT) implementa una serie de cambios en el examen teórico, respondiendo a las transformaciones de la movilidad urbana y de las demandas de seguridad vial; y manteniendo la estructura de 30 preguntas con un máximo de tres errores tipo test.

Algunas de las nuevas señales y las renovadas. Dirección General de Tráfico

Señales nuevas y renovadas desde el 1 de julio

Las novedades más recientes tienen relación con la incorporación de nuevas preguntas relacionadas con las señales de tráfico actualizadas que entraron en vigor en julio de este año. Entre ellas, se encuentran tanto señales nuevas que reflejan los nuevos modos de transporte (como los vehículos de movilidad personal; especialmente patinetes eléctricos), como señales modificadas para adoptar su percepción y/o adaptarse mejor a las nuevas exigencias de la movilidad.

Ejemplos de situaciones de riesgo al volante para 2026

Además, durante el primer semestre de 2026, la DGT modificará nuevamente el examen teórico con el fin de garantizar que los conductores cuenten con la aptitud necesaria para manejar vehículos con el menor riesgo posible.

Los aspirantes, por tanto, deberán enfrentarse a vídeos o fragmentos audiovisuales que evaluarán su percepción del riesgo al volante; y en los que el aspirante deberá identificar riesgos, anticiparse y reaccionar apropiadamente, evaluando no solo el conocimiento sino también el criterio bajo presión.

La inclusión de estas escenas reales, además, tiene precedentes en otros países europeos, como Reino Unido, donde desde hace años se evalúa la percepción de riesgo mediante vídeos y otros materiales interactivos.

