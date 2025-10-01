La DGT avisa: se acaba el tiempo para usar los triángulos y no todas las balizas son legales Este sistema, que deberá estar homologado para garantizar la máxima seguridad al usuario, deberá colocarse sobre el techo del vehículo

Triángulo de preseñalización, que será sustituido por la señal V-16 (al fondo).

Ignacio Repilado Valladolid Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:00

La baliza V-16 es el nuevo dispositivo luminoso de emergencia que en breve sustituirá a los triángulos de preseñalización para garantizar la seguridad de los vehículos ante detenciones en caso de accidente.

Diseñada para aumentar la visibilidad y reducir los riesgos cuando un vehículo queda inmovilizado en la calzada, este dispositivo también contará con conectividad. Siempre que esté debidamente homologada, su activación, no solo ilumina, sino que también comparte la posición del vehículo a la plataforma de la DGT, de ahí la importancia de elegir correctamente la baliza a utilizar.

¿Qué es la baliza V-16 y por qué sustituye a los triángulos?

La V-16 es un dispositivo luminoso intermitente de color ámbar pensado para preseñalizar un vehículo inmovilizado (avería, accidente o caída de carga). Su principal ventaja frente a los triángulos de preseñalización es que se activa desde el interior del vehículo (ya que se adhiere mediante un imán a la superficie del mismo) y ofrece visibilidad en 360°, reduciendo la necesidad de que el conductor baje de la calzada para señalizar. Además, es capaz de enviar su activación y geoposicionamiento a la plataforma DGT 3.0 para alertar a otros usuarios y servicios.

¿Cuándo será obligatoria?

La obligatoriedad de llevar una baliza V-16 debidamente homologada en sustitución de los triángulos está prevista para el 1 de enero de 2026. Hasta esa fecha hay un periodo transitorio durante el cual seguirán siendo válidos tanto los triángulos como las V-16 no conectadas. Sin embargo, a partir de enero del 2026, la única señal de preseñalización válida será la baliza V-16 conectada homologada por la DGT.

🚨 A partir del 1 de enero de 2026, la baliza #V16Conectada será el único dispositivo de preseñalización de peligro autorizado en España. ¿Quieres saber por qué la #V16Conectada puede salvarte la vida? Consulta más ℹ️ y vídeos sobre la #V16Conectada 👉 https://t.co/DwPcDEo7yl pic.twitter.com/YHZbu56ZHS — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 25, 2025

¿En qué situaciones y qué vehículos deberán utilizarla?

La baliza debe utilizarse cuando el vehículo quede inmovilizado en la calzada o en supuestos en los que la carga haya caído sobre la vía (es decir, los mismos supuestos en los que se colocan triángulos) y se recomienda colocarla en la posición más elevada posible para maximizar visibilidad.

La obligación afecta, de forma general, al parque matriculado en España que actualmente debe llevar triángulos (turismos, furgonetas, vehículos de mercancías, autobuses, etc.). Durante 2025 hay coexistencia entre ambos métodos de aviso; además de ciertas excepciones puntuales (como para ciertos vehículos extranjeros que circulen por el territorio nacional).

Ampliar Baliza luminosa V-16, en imagen de archivo. R.C.

¿Los usuarios de motocicletas deberán usar la baliza luminosa?

Por lo tanto, las motocicletas escapan de esta obligación, al igual que otros supuestos de vehículos concretos que no permiten colocar la baliza en posición elevada y visible. En estos casos, la normativa no obliga a instalar la baliza luminosa, aunque los conductores que busquen un 'plus' de seguridad sí que podrán utilizarla de manera voluntaria.

Cuando no sea posible colocar la baliza luminosa V-16 en el techo, la normativa permite instalarla en los puntos más altos del lateral del vehículo, preferiblemente aquellos en el lado del conductor. Gracias a su superficie imantada, la baliza puede adherirse a cualquier superficie metálica del vehículo, garantizando la estabilidad y visibilidad.

¿Qué sanciones puede conllevar no portar la baliza V-16 o no usarla correctamente?

No portar ni utilizar el dispositivo de preseñalización exigido podrá dar lugar a sanciones administrativas conforme al régimen sancionador de tráfico. Las cuantías concretas dependen de la tipificación de la infracción (leve, grave) y del marco legal vigente. De esta forma, no llevar una baliza V-16 homologada y conectada puede acarrear una multa de hasta 200 euros, sin embargo, el uso de una baliza no homologada pero existente podría ser de hasta 80 euros de sanción. Para evitar sanciones, se debe usar una baliza V16 homologada por la DGT, que cumpla con los requisitos de geolocalización y conexión.

¿Qué requisitos debe cumplir una baliza V-16 para ser válida?

Los dispositivos V-16 homologados deben superar ensayos y cumplir especificaciones técnicas y de conectividad fijadas por la normativa y la DGT.

Entre las características más relevantes están: Visibilidad 360° en horizontal y cobertura mínima en vertical.

Intensidad/frecuencia de destello regulada y mantenimiento de la intensidad durante tiempo suficiente.

Grado de protección frente al polvo y al agua (IP adecuado) y estabilidad mecánica.

Conectividad y geolocalización: la versión obligatoria integra funciones para transmitir activación y coordenadas a la DGT (normalmente mediante tecnologías IoT/NB-IoT y SIM integrada).

Homologación y certificación por laboratorios acreditados; solo los modelos incluidos en los listados oficiales de la DGT serán válidos

¿Cómo identificar una baliza homologada?

La DGT mantiene un listado oficial con marcas y modelos certificados, por lo que la forma segura de comprobar si una baliza es válida es verificar ese listado y exigir que el producto muestre en su envoltorio y en la propia unidad los datos de homologación, el número de serie y la información sobre la conectividad incluida.

¿Dónde se deberá guardar para que no se utilice?

En diferentes ocasiones, la Dirección General de Tráfico ha señalado que, mientras no se esté utilizando, este dispositivo «deberá llevarse en la guantera, y en caso de avería o accidente, se deberá activar y colocarse en el techo».