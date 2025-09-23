El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Instalación del radar de tramo en la carretera de Arévalo, hace unos días. Antonio de Torre

La DGT instala otros dos radares de tramo más en Segovia

Además del de Valverde, también funcionarán entre Otero de Herreros y Los Ángeles de San Rafael y entre Gallegos y Navafría

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Martes, 23 de septiembre 2025, 06:04

La Dirección General de Tráfico (DGT) avanza en la instalación de cinco nuevos radares de velocidad en las carreteras de la provincia de Segovia ... como parte de un ambicioso plan nacional destinado a mejorar la seguridad vial. Tres de ellos serán de tramo, que miden la velocidad media en un recorrido específico, y los otros dos, fijos, que controlan la velocidad puntual. La medida responde a la necesidad de «pacificar el tráfico» en vías donde se registran velocidades excesivas, en palabras del jefe provincial de Tráfico, Pedro Pastor.

