Operarios trabajan este jueves en la instalación del radar de tramo en la carretera CL-605. Antonio de Torre

Segovia ya cuenta con un nuevo radar de tramo

Los operarios han iniciado las labores para poner en funcionamiento el cinemómetro que controlará el tráfico en la CL-605

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:20

Son tres los radares que sumarán las carreteras de Segovia antes de 2026. Las labores dirigidas a la instalación de estos dispositivos, que controlan las ... infracciones por exceso de velocidad, ya se han puesto en marcha en la provincia. En concreto, los operarios se trasladaron este jueves a la CL-605 para avanzar en la puesta en funcionamiento de un cinemómetro situado entre la nueva rotonda, junto a la empresa Forsecusa, y la entrada al polígono industrial de Valverde del Majano. La Dirección General de Tráfico (DGT) defiende esta medida, que persigue «reducir la siniestralidad» en la red viaria provincial.

