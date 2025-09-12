Segovia ya cuenta con un nuevo radar de tramo

Son tres los radares que sumarán las carreteras de Segovia antes de 2026. Las labores dirigidas a la instalación de estos dispositivos, que controlan las ... infracciones por exceso de velocidad, ya se han puesto en marcha en la provincia. En concreto, los operarios se trasladaron este jueves a la CL-605 para avanzar en la puesta en funcionamiento de un cinemómetro situado entre la nueva rotonda, junto a la empresa Forsecusa, y la entrada al polígono industrial de Valverde del Majano. La Dirección General de Tráfico (DGT) defiende esta medida, que persigue «reducir la siniestralidad» en la red viaria provincial.

El radar situado en la CL-605 será de tramo, es decir, controlará la velocidad media de un vehículo en un recorrido específico -entre los puntos kilométricos 2,9 y 4,1-. Multitud de conductores segovianos tuvieron conocimiento de la noticia este jueves, cuando los operarios de la DGT iniciaron las labores de instalación del dispositivo junto a la carretera. Será el segundo radar de tramo de la provincia. El primero, activo desde hace años, se ubica en el túnel de la AP-6 entre Segovia y la Comunidad de Madrid.

Hasta el lugar se desplazaron al menos tres profesionales, con un camión grúa y varios elementos de señalización, y avanzaron en los trabajos para la colocación del cinemómetro, que cuenta con una cámara que funciona por medio de la energía de paneles fotovoltaicos. Fue necesario regular el tráfico en la zona por el avance de las actuaciones, que se prolongaron durante toda la mañana y tarde, por lo que se habilitó un paso alternativo.

Este no será el único detector de velocidad que incorporará la red viaria provincial en los próximos meses, ya que Tráfico tiene previsto colocar dos radares fijos en la CL-601 -conocida como la carretera de La Granja-, entre la rotonda del Carrascalejo y la glorieta del parque de maquinaria de la Diputación de Segovia; y en la SG-205, antes de la circunvalación de Aldeonsancho, a escasos cinco kilómetros de Cantalejo.

Todos los cinemómetros entrarán en funcionamiento a lo largo de este año, por lo que está previsto que los operarios lleven a cabo su instalación en las próximas semanas, así como la colocación de la correspondiente señalización de aviso a los conductores. Es una medida enmarcada en un plan que contempla la puesta en marcha de 122 detectores en todo el país.

Para determinar los puntos donde se agudizará el control del exceso de velocidad, la DGT ha analizado la siniestralidad en carreteras convencionales y vías de alta ocupación. Solo en Segovia los radares ponen una sanción cada once minutos a conductores que incumplen con los límites de velocidad. Esta infracción acarreó a la pérdida de 270 puntos del carné en la provincia a lo largo de 2024, de acuerdo con la estadística de Tráfico.