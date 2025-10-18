El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manuel Benítez 'El Cordobés' Alberto Ferreras

'El Cordobés', el terremoto

Alberto Fereras

Sábado, 18 de octubre 2025, 13:02

Comenta

De una resonancia mediática máxima fueron las despedidas y/o conatos de despedida de Manuel Benítez 'El Cordobés', que quedaron en amenaza. En 1967, en ... plenitud de su carrera, no se siente valorado pese a que tiene firmadas más de cien corridas a un precio que nunca nadie había alcanzado, y decide convocar a la prensa para anunciar que tras consultarlo con la almohada la noche anterior, tal cual, había decidido retirarse. Semejante posibilidad que muchos califican de ocurrencia moviliza a todos los medios, y a los principales empresarios que, pese a los honorarios del diestro -nadie olvida que bautizó como 'el kilo' el millón de pesetas-, tiemblan ante la posibilidad de quedarse sin el atractivo del torero del flequillo que llenaba las plazas como nadie.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122
  2. 2

    Muere Esteban Jiménez, el mediador que «ayudó a llevar la paz» a Las Viudas
  3. 3 Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  4. 4 La Fiscalía pide 18 años de cárcel para Óscar por el asesinato de Esther López
  5. 5

    Los famosos no se dejan ver en la llegada a la preboda de la hija de Banderas
  6. 6

    Tira al suelo de una patada a una mujer por recriminarle que tocara el timbre de su patinete
  7. 7

    La boda de Stella Banderas en la Ribera del Duero: «Estamos exultantes porque da más relevancia a la zona»
  8. 8 Alerta por presencia de listeria y e-coli en un queso de cabra comercializado en Castilla y León
  9. 9

    César Arribas, condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Teresa Rodríguez
  10. 10 La Oreja de Van Gogh actuará en Valladolid en el regreso de Amaia Montero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla 'El Cordobés', el terremoto

&#039;El Cordobés&#039;, el terremoto