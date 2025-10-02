El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un hombre se protege de las lluvias toorenciales en Ibiza el pasado 30 de septiembre. EP

El año hidrológico deja 684 litros, el más lluvioso desde 2020

Ha sido un año «húmedo» con precipitaciones un 7% por encima de la media, que ronda los 640 litros por metro cuadrado

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:36

El año hidrológico que acaba de concluir (transcurrió entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025) dejó en el ... conjunto de España 683,7 litros por metro cuadrado, lo que le convierte en un año de carácter húmedo y en el año más lluvioso desde 2020. Esta cantidad supone un 7% por encima del promedio normal del período 1991-2020, que son 640,1 litros, según ha avanzado en su cuenta de X la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

