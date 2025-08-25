Alerta por posible presencia de partículas metálicas en galletas procedentes de España
El producto afectado son las galletas Pims Naranja de la marca Fontaneda
Valladolid
Lunes, 25 de agosto 2025, 18:34
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Madrid relativa a la posible presencia de partículas metálicas, en galletas PIMS NARANJA de la marca FONTANEDA.
La propia empresa ha informado en su web que «esta situación afecta únicamente a este lote específico». El resto del porfolio de productos de Fontaneda de Mondelēz España no está afectado. En cualquier caso, y atendiendo a la política de la empresa de priorizar la seguridad de sus consumidores, se han adoptado las medidas de prevención necesarias en coordinación con las autoridades y solicitado la retirada preventiva de todas las galletas de este único lote afectado.
Los datos del producto implicado son:
Nombre del producto: Galletas FONTANEDA PIMS 150G NARANJA
Nombre de marca: Fontaneda
Aspecto del producto: paquetes de cartón
Número de lote: OHT1153212
Fecha de consumo preferente: 30/04/2026
Código de barras: 7622201639815
Peso de unidad: 150 g
Temperatura: Ambiente
Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.
Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.
