Alerta por posible presencia de partículas metálicas en galletas procedentes de España

El producto afectado son las galletas Pims Naranja de la marca Fontaneda

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:34

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Madrid relativa a la posible presencia de partículas metálicas, en galletas PIMS NARANJA de la marca FONTANEDA.

La propia empresa ha informado en su web que «esta situación afecta únicamente a este lote específico». El resto del porfolio de productos de Fontaneda de Mondelēz España no está afectado. En cualquier caso, y atendiendo a la política de la empresa de priorizar la seguridad de sus consumidores, se han adoptado las medidas de prevención necesarias en coordinación con las autoridades y solicitado la retirada preventiva de todas las galletas de este único lote afectado.

Los datos del producto implicado son:

Nombre del producto: Galletas FONTANEDA PIMS 150G NARANJA

Nombre de marca: Fontaneda

Aspecto del producto: paquetes de cartón

Número de lote: OHT1153212

Fecha de consumo preferente: 30/04/2026

Código de barras: 7622201639815

Peso de unidad: 150 g

Temperatura: Ambiente

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.

