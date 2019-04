Programa de procesiones del Viernes de Dolores, 12 de abril, en Segovia Los cofrades acompañan la imagen del Santo Cristo de San Marcos durante la Procesión de las Tres Caídas. / Rosa Blanco La procesión de las Tres Caídas sale a las 20:30 horas EL NORTE Valladolid Miércoles, 10 abril 2019, 18:39

Procesión de las Tres Caídas

Organiza: Cofradía del Santo Cristo de San Marcos

Horario: 20:30 horas. (Previamente Eucaristía)

Imagen: Santo Cristo de San Marcos. (Anónimo, s. XVI)

Recorrido: Inicio y final en la Parroquia de San Marcos, recorriendo la Alameda de La Fuencisla. Las Tres Caídas se rezarán ante la Parroquia, ante el Convento de PP. Carmelitas y en el Santuario de Ntra. Sra. de La Fuencisla. Al finalizar tendrá lugar el tradicional besapiés de la Imagen.

Procesión con Ntra. Madre María Santísima de las Angustias y rezo del Vía Matris

Organiza: Cofradía Penitencial Nuestro Señor Jesús con la Cruz a Cuestas y María Santísima de las Angustias, de la Asociación de Ex alumnos Maristas (A.D.E.Mar.)

Horario: 20:30 horas. tras acto de despedida de la Virgen por la Comunidad de Madres Clarisas en el Convento del Corpus Christi.

Imagen: Virgen de las Angustias. (Escuela de Juan de Juni, s. XVI)

Recorrido: Estaciones del Via Matris en el Convento de Corpus Christi, Iglesia de San Miguel, Santa Iglesia Catedral, antiguo Colegio de las Hijas de Jesús, Arco del Socorro, antiguo Convento de Sancti Spiritu y Colegio Marista, concluyendo a las 23.30 h.

Acompañamiento: Trono portado a banzos, banda titular de la Cofradía.

Vía Crucis escenificado de la Pasión

Organiza: Cofradía de Ntra. Sra. de la Piedad

Horario: 20:30 horas.

Recorrido: Inicio y final en la Parroquia. Plaza de San José (última cena), Parque Infantil de Tráfico (oración en el huerto), C/ Paris (Jesús ante Pilatos), C/ Dublín (primera caída), C/ Los Pinares Llanos (la Verónica y segunda caída), Ctra. Valdevilla (Tercera caída y encuentro con la Madre), Parque de la Crucifixión (crucifixión y descendimiento) y recorrido inverso hasta la Iglesia de San José (La Piedad y la resurrección).