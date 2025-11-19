Más del 10% de las viviendas siguen sin tener conexión de calidad a internet en Segovia

El internet se ha convertido en el nuevo oxígeno del siglo XXI. La conectividad, ya sea a través de la cobertura móvil o la fibra ... óptica, es un elemento indispensable para el día a día de la mayoría de los ciudadanos de la provincia. Aun así, hay algunos municipios de Segovia que todavía lamentan serias dificultades para realizar una simple llamada telefónica desde su domicilio o enviar un mensaje vía 'on-line'. A día de hoy, hay más de 2.000 antenas de comunicaciones repartidas por todo el territorio, pero aún quedan algunas comarcas coloreadas de blanco en el mapa a las que por el momento no han llegado los avances tecnológicos.

El año 2025 se constituye como un periodo de inflexión en la mejora de la conectividad en Segovia. Era el ejercicio en el que estaba previsto dar por finalizadas las labores de instalación de la fibra óptica en todos los municipios de la provincia, lo que ha requerido una importante inversión económica, de acuerdo con un proyecto financiado con fondos Next Generation. El tiempo apremia, especialmente porque la Comisión Europea se ha fijado como objetivo que todos los hogares tengan conexión universal a velocidad de gigabit (1 Gbps) antes de 2030, lo que requiere una infraestructura suficiente basada en las redes fijas.

88% viviendas de Segovia contaban con fibra óptica en 2024, lo que supone un incremento de hasta 18 puntos porcentuales en comparación con la estadística de 2021.

La extensión de este método de acceso a internet, que permite solucionar muchos problemas de lentitud e inestabilidad, era uno de los aspectos más demandados por la población. El propósito esencial era mejorar la calidad del servicio, una cuestión que se erigía muy urgente en más de la mitad de las localidades segovianas, pues el servicio de comunicación no era de calidad y, en consecuencia, era incapaz de alcanzar unos estándares mínimos para facilitar la navegación rápida por internet.

El plan de telecomunicaciones de la Diputación de Segovia, elaborado en 2018, advertía de que más de un centenar de municipios tenían una 'mala' o 'regular' cobertura de conexión de acceso fijo a internet. Tan solo una docena de localidades esquivaban esta tendencia negativa, que principalmente se correspondían con aquellas zonas más pobladas, como Segovia capital y su alfoz o Cuéllar. La situación ha cambiado en gran medida desde aquella fecha, hasta el punto de que la fibra óptica ha pasado de estar presente en apenas el 70% de las viviendas en 2021 a rozar el 88% en 2024.

15.000 familias de la provincia carecen de una conexión a internet de calidad, lo que contribuye a ampliar la brecha digital.

Todavía queda un largo camino por recorrer, pues el 18% de los hogares siguen sin poder navegar a velocidad de un gigabit. No obstante, cabe resaltar que cada vez hay menos áreas aisladas por falta de conectividad. Así lo pone de manifiesto el último informe de cobertura de banda ancha del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que confirma que la brecha digital se ha reducido de forma significativa en los hogares gracias al despliegue de la fibra óptica, que se constituye como la tecnología mayoritaria para garantizar la conexión en todo el país. Ya ha sido instalada en el 94,8% de los hogares del conjunto del país.

¿Cuántas familias carecen de fibra óptica?

Es una cifra que se desploma en la provincia casi siete puntos porcentuales, lo que se traduce en que más del 10% de las 124.000 viviendas que figuran en el catastro actualmente no tienen la posibilidad de hacer uso de esta red fija. Cerca de 15.000 familias segovianas viven, por tanto, desconectadas. Esto se debe a que carecen de un acceso a internet de calidad por medio de la cobertura que brinda la fibra óptica.

Segovia ocupa la decimoquinta posición en el ranking nacional de territorios donde hay más ciudadanos que lamentan alguna dificultad para desarrollar sus tareas del día a día de forma telemática. Una situación muy similar visibilizan Cuenca, Zamora o La Coruña, aunque la provincia segoviana mejora las cifras de conectividad en relación a Orense, Soria y Lugo, donde casi un tercio de las viviendas no disponen de esta tecnología de acceso a internet.

El anuario publicado recientemente calcula que más de la mitad de las viviendas en 32 municipios estaban desprovistas de fibra óptica en 2024. Si bien es cierto que el despliegue había comenzado en Castillejo de Mesleón, Castro de Fuentidueña, Orejana, Castrojimeno, Torreiglesias o Fresno de Cantespino, había otras veinte localidades a las que este método ni siquiera había llegado ni existían planes para ello. La mayoría de los pueblos afectados, cuyos padrones son muy ajustados, se distribuyen por el nordeste. Ejemplo de ello son Villaverde de Montejo, Alconada de Maderuelo o Arevalillo de Cega.

En este mismo tiempo, había nueve municipios donde el cien por cien de los hogares tenían capacidad para instalar fibra óptica, como son Cedillo de la Torre, Bercimuel, Fuentepelayo, Grajera, Hontanares de Eresma, Cerezo de Arriba, Olombrada, Sangarcía y Aldea Real. Esa es la huella de la brecha digital, una desigualdad que se produce a veces sin tener que salir de los propios municipios. Un estudio realizado por la empresa Serenae alerta de la persistencia de «focos críticos de aislamiento digital» en multitud de pueblos. Pese a contar con infraestructura suficiente de redes fijas, Nava de la Asunción, El Espinar, Santo Tomé del Puerto, Santa María la Real de Nieva y Marugán registran un elevado número de viviendas en áreas sin cobertura de internet rápido y de calidad.

La entidad atribuye estas deficiencias a la dispersión de núcleos, su marcado carácter agrícola y su perfil industrial o residencial. Junto a otros puntos de la provincia, son los pueblos candidatos a percibir ayudas públicas, enmarcadas en el Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales-Unico, para la provisión de equipamiento necesario para mejorar la conexión de banda ancha como garantía de la cohesión social. En el caso de aquellas áreas donde no existe cobertura móvil 4G, que son minoritarias, se ha impulsado la extensión de los servicios de comunicaciones con tecnología 5G.

Cobertura móvil

Las redes 4G prácticamente abarcan todo el territorio. Solo un 0,3% de las unidades familiares segovianas se encuentran en comarcas donde ninguna operadora de telefonía ofrece red suficiente para realizar una llamada. A lo largo de 2024, se observaron grandes fallas de conectividad en Caballar, Yanguas de Eresma, Villaverde de Montejo o Sequera de Fresno, las cuales se han ido resolviendo con el paso de los meses o hay planes previstos para ello a corto plazo. Los huecos blancos se extienden por otros lugares donde no hay población censada, entre los que sobresalen algunos parajes de la sierra, los alrededores de los embalses del Pirón y el Tejo, algunos puntos kilométricos de la AP-61 o zonas de la campiña.

0,3% porcentaje de hogares segovianos que se sitúan en comarcas donde ninguna operadora de telefonía móvil ofrece cobertura 4G suficiente para realizar una llamada.

El despliegue del 5G avanza a pasos agigantados, al conectar ya a más del 95,7% de la población a escala nacional, pero en el ámbito rural la cobertura se sitúa en el 80%. Un dato que se puede extrapolar a Segovia, donde ocho de cada diez hogares están en áreas conectadas a través de esta tecnología, cuando en 2021 esta misma proporción se rebajaba a la mitad. Llama la atención su extensión por las zonas donde hay más habitantes, mientras que 65 localidades aún no pueden hacer uso de esta red, las cuales se concentran en el nordeste. Hay grandes municipios que en 2024 afrontaban esta misma tesitura, entre los que se encuentran Carbonero el Mayor, Vallelado, Coca o Nava de la Asunción.

Al cierre del pasado ejercicio, la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Segovia informaba de que el número total de estaciones de telefonía instaladas ascendía a 2.171, de las cuales 243 se correspondían con la tecnología 5G, por lo que ya suponen más del 11%. La provincia ha progresado en la lucha contra la brecha digital, pese a constituirse como el cuarto territorio de todo el país con menor porcentaje de viviendas conectadas a esta red, al superar únicamente a Soria, Cuenca y Teruel.

Es un aspecto que se relaciona con la necesidad de expandir la banda 3,5 GHz, establecida por Europa como prioritaria y crucial para el desarrollo de servicios 5G al ofrecer un equilibrio entre alta velocidad y cobertura, para afianzar el uso de esta red. Sin embargo, es una banda de frecuencia que en Segovia tan solo está presente en el 44,6% del territorio. Un dato muy alejado del más del 90% que ostentan Melilla o Madrid.