Más del 10% de las viviendas siguen sin tener conexión de calidad a internet en Segovia

Urgente El juez libera a Cerdán al considerar «mitigado» el riesgo de que destruya las pruebas de su trama corrupta
Un operario trabaja en la instalación de fibra óptica en una vivienda de Segovia capital. Antonio de Torre

Más del 10% de las viviendas siguen sin tener conexión a internet de calidad en Segovia

La cobertura 5G se extiende pese a que la banda recomendada para esta red está presente en menos de la mitad del territorio

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:24

El internet se ha convertido en el nuevo oxígeno del siglo XXI. La conectividad, ya sea a través de la cobertura móvil o la fibra ... óptica, es un elemento indispensable para el día a día de la mayoría de los ciudadanos de la provincia. Aun así, hay algunos municipios de Segovia que todavía lamentan serias dificultades para realizar una simple llamada telefónica desde su domicilio o enviar un mensaje vía 'on-line'. A día de hoy, hay más de 2.000 antenas de comunicaciones repartidas por todo el territorio, pero aún quedan algunas comarcas coloreadas de blanco en el mapa a las que por el momento no han llegado los avances tecnológicos.

