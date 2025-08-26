«Si el viento hubiera sido del norte, el fuego se nos mete en el pueblo»

El incendio declarado en la tarde del lunes en el paraje de La Hontanilla, en Fuentepelayo, ha calcinado aproximadamente cinco hectáreas de terreno de secano ... y otras dos de pinar. Según ha informado la alcaldesa de la localidad, Alba de Misericordia Sanz, el fuego se originó «de forma espontánea» y, por el momento, no existe una causa concreta que explique su inicio.

«El incendio comenzó en el huerto solar de placas. Había viento del sur y el fuego se propagó rápidamente por la vegetación herbácea seca, saltando a la parcela contigua», explicó Sanz. La situación se agravó cuando las llamas llegaron a afectar parcialmente a una masa de pinar cercana.

El viento y la sequedad del terreno hicieron que el fuego se propagara con rapidez, pero la intervención rápida de los propios vecinos fue clave para contenerlo. «Los primeros en llegar fueron los agricultores con sus tractores, cultivadores, palas y cubas de purín. Entre todos lograron controlarlo, aunque se tardó», relató la alcaldesa. También fue necesario cortar caminos y eliminar pacas de paja para evitar la expansión del fuego.

Hubo momentos de tensión, ya que las llamas estaban a tan solo 500 metros de las primeras viviendas del pueblo. «Si el viento hubiera sido del norte, el fuego se nos mete en pueblo. Fue un susto grande», reconoció la regidora.

El operativo llegó a contar con una veintena con medios terrestres y aéreos. Aunque los dos helicópteros de la base de Segovia se encontraban en León, un helicóptero desplazado desde Ávila pudo intervenir cargando agua en depósitos y balsas de purín de la zona. «La coordinación con la Junta funcionó bastante bien», destacó la alcaldesa, quien también agradeció la colaboración de particulares y vecinos. Se calcula que entre 40 y 50 habitantes del pueblo participaron activamente en las labores de extinción, además de otros muchos que se acercaron como curiosos.

«Si el fuego hubiera enganchado toda la masa forestal, solo se habría podido apagar desde el aire. Tuvimos todos los medios de tierra disponibles y gracias al trabajo conjunto, conseguimos evitar una tragedia mayor», concluyó la alcaldesa.

Las causas del incendio siguen bajo investigación, aunque los equipos técnicos apuntan por ahora a un origen desconocido.