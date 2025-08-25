El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Incendio en un pinar de la provincia de Segovia en una fotografía de archivo. Antonio Tanarro

Segovia

El viento complica el control de un incendio a las afueras de Fuentepelayo

Una quincena de medios trabaja para intentar extinguir el fuego próximo a la carretera de Aguilafuente

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Lunes, 25 de agosto 2025, 17:24

Alrededor de una quincena de medios trabajan para intentar controlar el incendio que se ha originado minutos después de las cuatro y media de la ... tarde a las afueras del núcleo de Fuentepelayo, en la zona central de la provincia de Segovia. Según la información ofrecida por la Consejería de Medio Ambiente a través de su página web, el fuego se ha producido en las inmediaciones del arroyo Malucas -seco durante la mayor parte del año- y próximo a la carretera que conecta Fuentepelayo con Aguilafuente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Blindan dos hospitales de Valladolid por el ingreso de los implicados en el tiroteo de Ávila
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Bustamante hará parada en un pueblo de Valladolid durante su gira: precio de las entradas
  4. 4 Detenido en el hospital de Valladolid un joven de 19 años implicado en el tiroteo mortal de Ávila
  5. 5

    «Te voy a matar»: un vecino amenaza a la familia del alcalde de un pueblo de Segovia
  6. 6 Un detenido por apuñalar a un joven de 22 años en Valladolid
  7. 7 Detenido por amenazar de muerte y proferir insultos racistas a una camarera
  8. 8 La alerta de un vecino frustra la okupación de una casa en un pueblo de Valladolid
  9. 9

    Dos grandes cadenas de perfumerías estarán frente a frente en la Calle Mayor de Palencia
  10. 10

    La ampliación del Hotel Colón Plaza se materializa con el vaciado del inmueble

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El viento complica el control de un incendio a las afueras de Fuentepelayo

El viento complica el control de un incendio a las afueras de Fuentepelayo