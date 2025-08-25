El viento complica el control de un incendio a las afueras de Fuentepelayo

Alrededor de una quincena de medios trabajan para intentar controlar el incendio que se ha originado minutos después de las cuatro y media de la ... tarde a las afueras del núcleo de Fuentepelayo, en la zona central de la provincia de Segovia. Según la información ofrecida por la Consejería de Medio Ambiente a través de su página web, el fuego se ha producido en las inmediaciones del arroyo Malucas -seco durante la mayor parte del año- y próximo a la carretera que conecta Fuentepelayo con Aguilafuente.

Seis agentes medioambientales, cinco cuadrillas terrestres y una cuadrilla helitransportada trabajan desde la llamada de alerta para intentar controlar el avance de las llamas. Las tareas para evitar que el fuego avance no están siendo especialmente sencillas, con un intenso viento que dificulta las labores de extinción y varían la dirección del incendio.

Se trata del único incencio activo en la provincia de Segovia este lunes. A primera hora de la mañana se ha producido un conato a las afueras de La Lastrilla, en las inmediaciones de la circunvalación de Segovia, que ha sido controlado y extinguido en media hora tras calcinar 0,01 hectáreas de terreno.