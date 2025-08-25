El viento complica el control de un incendio a las afueras de Fuentepelayo

SegoviaEl viento complica el control de un incendio a las afueras de Fuentepelayo
Una quincena de medios trabaja para intentar extinguir el fuego próximo a la carretera de Aguilafuente
Segovia
Lunes, 25 de agosto 2025, 17:24
Alrededor de una quincena de medios trabajan para intentar controlar el incendio que se ha originado minutos después de las cuatro y media de la ... tarde a las afueras del núcleo de Fuentepelayo, en la zona central de la provincia de Segovia. Según la información ofrecida por la Consejería de Medio Ambiente a través de su página web, el fuego se ha producido en las inmediaciones del arroyo Malucas -seco durante la mayor parte del año- y próximo a la carretera que conecta Fuentepelayo con Aguilafuente.
Seis agentes medioambientales, cinco cuadrillas terrestres y una cuadrilla helitransportada trabajan desde la llamada de alerta para intentar controlar el avance de las llamas. Las tareas para evitar que el fuego avance no están siendo especialmente sencillas, con un intenso viento que dificulta las labores de extinción y varían la dirección del incendio.
Se trata del único incencio activo en la provincia de Segovia este lunes. A primera hora de la mañana se ha producido un conato a las afueras de La Lastrilla, en las inmediaciones de la circunvalación de Segovia, que ha sido controlado y extinguido en media hora tras calcinar 0,01 hectáreas de terreno.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.