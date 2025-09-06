El barrio de Nueva Segovia ya está en plenas fiestas en honor a San Mateo, tras el pregón pronunciado el jueves por el hostelero José ... María Ruiz en la plaza Espronceda ante cientos de vecinos del barrio. Durante su discurso, el segoviano comparó el crecimiento del barrio en la segunda mitad del siglo XX con el de su negocio gastronómico, que desde hace dos años tiene abiertas las instalaciones de Zibá, junto a Nueva Segovia. José María destacó la «juventud» de Nueva Segovia, el barrio más poblado de toda la provincia, según dijo, con más de 8.000 habitantes. Además, celebró que en 2026, y tras muchos años de espera, el barrio vaya a contar con su esperado centro de salud.

La concejala de Turismo, May Escobar, se limitó durante su intervención a desear unas buenas fiestas a los vecinos del barrio. No hubo, pese al temor en el gobierno municipal y en la asociación de vecinos del barrio, ningún tipo de incidente al hilo de la polémica que se vive en Nueva Segovia por las obras de renaturalización de cuatro plazas del barrio. Por si acaso, hasta siete agentes de la Policía Local –con el refuerzo de una patrulla de la Policía Nacional– vigilaron el correcto inicio de las fiestas de Nueva Segovia.

El único punto reivindicativo lo puso la comisión de fiestas, pero no fue por las obras en las plazas Bécquer, Calderón de la Barca, Fernando de Rojas y Tirso de Molina; fue por las quejas de varios vecinos del barrio al Ayuntamiento que obligaron a cambiar, con apenas unos días de antelación, la ubicación de dos de las discomóviles que actuarán hasta este domingo. «Hay más vida en el barrio que solo dormir», dijeron desde el escenario.