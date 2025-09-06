El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El buen ambiente reina en las calles de Nueva Segovia. Antonio Tanarro

«Hay más vida en el barrio que solo dormir»

La comisión de fiestas de Nueva Segovia lamenta el cambio de ubicación de dos discomóviles sin apenas antelación

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:25

El barrio de Nueva Segovia ya está en plenas fiestas en honor a San Mateo, tras el pregón pronunciado el jueves por el hostelero José ... María Ruiz en la plaza Espronceda ante cientos de vecinos del barrio. Durante su discurso, el segoviano comparó el crecimiento del barrio en la segunda mitad del siglo XX con el de su negocio gastronómico, que desde hace dos años tiene abiertas las instalaciones de Zibá, junto a Nueva Segovia. José María destacó la «juventud» de Nueva Segovia, el barrio más poblado de toda la provincia, según dijo, con más de 8.000 habitantes. Además, celebró que en 2026, y tras muchos años de espera, el barrio vaya a contar con su esperado centro de salud.

