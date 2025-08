Los vecinos piden la mejora y el acondicionamiento de la plaza Luis Conde de la Cruz

En el barrio de San Lorenzo, la plaza Luis Conde de la Cruz, un espacio que debería ser un orgullo para la ciudad por su ... carga simbólica, languidece en un estado de abandono que indigna a sus vecinos. Urbanizada en 2007 tras la quiebra de la antigua fábrica de loza, la plaza lleva más de un decenio sumida en el deterioro: jardines descuidados, pintadas, robos de cableado eléctrico y hasta incendios. Residentes de los bloques 1 y 2 denuncian la «inacción» del Ayuntamiento, que solo ha recepcionado parcialmente la urbanización de la plaza.

Los vecinos califican de «vergonzosa» la situación. La promotora que transformó el antiguo suelo industrial de la fábrica de loza construyó viales, aceras y cedió terreno para la guardería, pero el Ayuntamiento de Segovia solo recepcionó la rotonda de acceso y una plazoleta. «La calle interna está llena de grafitis, ha habido incendios, el último el año pasado, y se cuela gente constantemente», se queja un vecino. La ubicación, un tanto apartada, favorece el vandalismo y agrava la inseguridad.

La plaza lleva el nombre de Luis Conde de la Cruz, militar segoviano asesinado por ETA el 22 de septiembre de 2008 en un atentado con coche-bomba en Santoña (Cantabria). El Ayuntamiento decidió entonces dedicar la plaza recién urbanizada a la memoria del brigada con el objetivo de rendir tributo a su vida y sacrificio, pero los años han pasado y el estado actual ofende los sentimientos de muchos vecinos. «Que un lugar con este significado este así es lamentable», dicen.

Particularmente alarmante es la chimenea de la antigua fábrica de loza, vestigio del patrimonio industrial segoviano cubierto de pintadas y en riesgo. «Robaron el cableado del pararrayos, y es un peligro. La pérdida de la chimenea sería irreparable para el barrio». Por otro lado, los jardines, con árboles plantados en 2007, se han degradado mucho desde que la promotora dejó de mantenerlos. Aunque el Ayuntamiento limpia ocasionalmente la plazoleta y el acceso a la guardería municipal, que se encuentra en uno de sus laterales, los residentes asumen el mantenimiento de los umbrales de sus portales. «Hacemos lo que podemos, pero no basta».

Ampliar La vegetación crece de manera desordenada en la zona de la plaza Luis Conde de la Cruz. Ó. C.

Al fondo, un edificio a medio construir destinado a ser un hotel agrava el panorama. Problemas urbanísticos paralizaron el proyecto tras la construcción de los forjados, y la promotora lucha por reactivarlo sin avances. «El Ayuntamiento recibe alrededor de 60.000 euros anuales en impuestos de los bloques de viviendas y de la residencia de estudiantes cercana, pero no se traduce en el adecentamiento de la plaza». La comunidad ha presentado quejas por sede electrónica y ha conseguido que se acometan desbroces automáticos, pero nada más.

La indignación ha crecido al comprobar recientemente que el Ayuntamiento está acometiendo en la zona nuevos proyectos, como la conversión del desmonte existente junto a la cercana glorieta de Melitón Martín en una zona ajardinada dedicada a los canteros de San Lorenzo. «¿Cómo se invierte en nuevas obras mientras esta plaza, que honra a una víctima del terrorismo, permanece en el más absoluto de los abandonos?». Los vecinos critican la «pasividad» de los gobiernos municipales anteriores y la «lentitud» del actual, que «se ha comido el marrón de lo que los otros dejaron». Los afectados piden la recepción completa de la urbanización del terreno, su mantenimiento y la protección de la chimenea.

«No está previsto»

El Ayuntamiento de Segovia conoce la situación, pero no tiene previsto actuar en la plaza Luis Conde de la Cruz, al menos este año. Sí lo hará próximamente en la calle de los Vargas, que da acceso a la calle y a la plaza de Luis Conde de la Cruz, informan fuentes municipales, que desvinculan de estas mejoras la supresión del montículo en la cercana glorieta de Melitón Martín. «La mejora de la plaza Luis Conde de la Cruz es una cuestión pendiente, como tantas otras, desde hace años. El Ayuntamiento lo sabe, entre otras cosas porque los vecinos se lo han comunicado, pero, de momento, no está previsto intervenir en ella. La cercanía del montículo recientemente desmontado nada tiene que ver. Una obra posee un campo de ejecución y no se puede actuar en la calle de al lado aprovechando la cercanía de las máquinas. Las cosas no funcionan así», subrayan las mismas fuentes.