Protesta de los sindicatos ante la Federación Empresarial Segoviana. Antonio de Torre

Segovia

UGT y CC OO tachan de «vergonzoso» el rechazo a la reducción de la jornada laboral

Los sindicatos niegan el «catastrofismo» que supondría la medida para las empresas segovianas

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:32

UGT y Comisiones Obreras en Segovia han reclamado que la reducción de la jornada laboral llegue «ya» al Congreso de los Diputados. Para Santiago ... Martínez, secretario general provincial de UGT, la medida afecta a derechos fundamentales -salud, conciliación y desarrollo personal- y beneficiaría a 12 millones de personas en España, 555.000 en Castilla y León. «No entiendo los motivos para no aprobarla, o al menos permitir el debate en el Congreso», señala. A su juicio, las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Junts «no aportan argumentos de peso»: el PP se apoya en informes empresariales sobre pérdidas; Vox defiende «trabajar más para ganar más»; y Junts dice apoyar la reducción pero avisa de un impacto «catastrófico» en las empresas. «Me parece de un cinismo radical», añade Martínez, que se pregunta si esos partidos «están desconectados de la sociedad».

