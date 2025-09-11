UGT y CC OO tachan de «vergonzoso» el rechazo a la reducción de la jornada laboral

UGT y Comisiones Obreras en Segovia han reclamado que la reducción de la jornada laboral llegue «ya» al Congreso de los Diputados. Para Santiago ... Martínez, secretario general provincial de UGT, la medida afecta a derechos fundamentales -salud, conciliación y desarrollo personal- y beneficiaría a 12 millones de personas en España, 555.000 en Castilla y León. «No entiendo los motivos para no aprobarla, o al menos permitir el debate en el Congreso», señala. A su juicio, las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Junts «no aportan argumentos de peso»: el PP se apoya en informes empresariales sobre pérdidas; Vox defiende «trabajar más para ganar más»; y Junts dice apoyar la reducción pero avisa de un impacto «catastrófico» en las empresas. «Me parece de un cinismo radical», añade Martínez, que se pregunta si esos partidos «están desconectados de la sociedad».

Noticia relacionada El PSOE rechaza recuperar de inmediato la reducción de la jornada laboral tras el rechazo del Congreso En la misma línea, el secretario provincial de CC OO, Álex Blázquez, tacha de «vergonzoso» que formaciones que aspiran a gobernar «den la espalda a 12 millones de trabajadores» y «dinamiten el debate». Afirma que se evita discutir para no «sentirse incómodos» ante su propio electorado y llama a la ciudadanía a reflexionar su voto. Blázquez rechaza el «catastrofismo» de la patronal segoviana que augura cierres si se reduce la jornada. «¿De verdad va a cerrar José María o Cándido por esto?», ironiza. Recuerda que sectores como hostelería, comercio o vigilancia serían de los más beneficiados -en este último, calcula un incremento del 7% salarial al ajustar horas- y anuncia más movilizaciones si no se producen avances. El dirigente de CCOO pide además regular los sistemas de fichaje y atajar las horas extra no pagadas: «No quieren reducir jornada porque tendrían que hacer más fraude del que ya se comete».

