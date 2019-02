China se fija en Segovia en la bienvenida a su Año del Cerdo

Los hosteleros valoran la «importante» repercusión del turismo chino todo el año

Cartel en el Centro de Visitantes.

Asegura Cándido López, presidente de la Agrupación de Industriales de Hostelería (AIHS) que «la aparición del turismo oriental tiene una repercusión muy importante para Segovia a lo largo de todo el año». No solo del procedente de China, sino también del coreano y del japonés, destaca. El año nuevo chino ha convertido el mes de febrero, en la semana que coincida el año nuevo, que antes era «muy tranquilo», en «una época de mucho trabajo en Segovia, y hace años no lo podíamos ni imaginar», dice. Al coincidir con el Año del Cerdo, además, los restaurantes están comprobando que muchos chinos «vienen a Segovia a probar el cochinillo». Explica Cándido López que no suelen comer grandes cantidades, porque «su visita a la ciudad es breve, no hacen mucha sobremesa y la mayoría se van después de la comida», pero su menú incluye un plato caliente de primero (ahora en invierno judiones) cochinillo con ensalada y tarta ponche, sin que falte en la mesa el agua caliente. Menciona López que le llegan constantemente vídeos de la televisión china con su padre partiendo el cochinillo, y afirma que dentro de sus visitas a España, «para los chinos Segovia es una referencia». Lo confirman los técnicos de Turismo: Segovia Film Office y la Convention Bureau vienen gestionando durante los últimos meses el rodaje en Segovia capital de un 'reality show' para una televisión de China, con gente realmente muy popular en su país, y «si nada se tuerce, se rodará a principios de marzo». Y seria un magnífico escaparate para la ciudad.