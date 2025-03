Turismo encarga un informe a la Policía Local sobre la seguridad junto al diablillo

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Segovia ha encargado a la Policía Local un informe para evaluar la seguridad junto a la estatua del ... diablillo ubicada en la calle San Juan. Solo una valoración negativa podría torcer la intención del equipo de gobierno (PP) de mantener la escultura donde está, como expresó hace unos días rechazando la moción de Vox que exigía el traslado.

«Se ha pedido un informe a la Policía Local. Suponemos que, cuando se instaló, contaría con todos los avales técnicos y de seguridad, pero aun así queremos cerciorarnos de que el lugar no entraña grandes peligros. Hasta ahora, no ha habido incidente alguno», señala la concejala de Turismo, May Escobar, que señala otros puntos de la ciudad muy visitados donde también puede haber riesgos. «El propio mirador del Postigo encierra cierta peligrosidad, pero las personas tienen una responsabilidad a la hora de sacarse una foto o apoyarse en un determinado lugar», apunta Escobar.

Ajeno al debate político, el diablillo sigue atrayendo la atención de decenas de turistas que todos los días ascienden la pesada calle de San Juan, en Segovia, para hacerse un 'selfi' con la simpática escultura. En este sentido, está cumpliendo la función para la que fue concebido, aunque no del todo, en palabras de la concejala: «El diablillo consigue que el turista llegue hasta él; otra cosa es que pase de ahí. La gente sube, se hace la foto y se vuelve. No entra en el barrio de los Caballeros en sí», admite la edil.

La idea del equipo de gobierno es mantener el diablillo donde está y colocar la escultura de una aguadora en otro punto próximo al trazado del Acueducto que ayude a completar una posible ruta sobre la leyenda del monumento romano, según la cual fue el diablo quien lo construyó comprometiendo el alma de una pobre muchacha segoviana cansada de acudir por agua a la fuente. «No hay nada decidido al respecto porque tenemos otras prioridades, pero sí queremos trabajar sobre ello. ¿La plaza de Día Sanz para la aguadora? Podría ser. Pero ni está decidido el lugar ni está encargada la escultura».

La instalación del diablillo tuvo lugar el 23 de enero de 2019, tras una donación del escultor José Antonio Abella al Ayuntamiento, entonces gobernado por el PSOE. La figura buscaba promocionar el turismo y conectar con la tradición oral segoviana.

Sin embargo, su colocación desató una fuerte controversia. La asociación católica San Miguel y San Frutos, afín a Vox, intentó impedirla judicialmente, alegando que ofendía los sentimientos religiosos y atentaba contra la estética de la ciudad. El juez desestimó sus demandas al considerar que la estatua es un elemento cultural ligado al acervo local.