Un concejal de Segovia se ofrece a mostrar su 'ciruelo' a quien le llame envidioso

Más de cinco años después de su instalación en la parte alta de la Cuesta de San Juan, la escultura del diablillo sigue siendo objeto ... de polémicas. La última se ha vivido este viernes, cuando en el Pleno del Ayuntamiento de Segovia se ha debatido una moción planteada por el grupo municipal de Vox con la que reclama cambiar la ubicación de la estatua y completarla con la imagen de la aguadora, la otra protagonista de la leyenda que cuenta cómo se construyó el Acueducto de la ciudad.

En el debate de la moción, los genitales de la escultura han vuelto a ser uno de los argumentos que han salido en el debate. El concejal de Izquierda Unida, Ángel Galindo, ha recordado que en los meses previos a la instalación de la escultura en la Cuesta de San Juan ya hubo una campaña contra la imagen, en la que participó Vox y que se reflejó en la recogida de más de 12.500 firmas, en la que alertaban -entre otras cuestiones- que los genitales de la estatua podían escandalizar a las niñas que acuden al colegio de las Madres Concepcionistas, a tan solo unos metros de distancia.

El portavoz de IU ha señalado que el concejal de Vox, Alfonso de Ceballos Escalera y Gila, ha vuelto a hacer referencia al 'ciruelo' -es el término utilizado- del diablillo en un artículo publicado recientemente en un medio digital de Segovia. «Ahora usted en su artículo habla del problema del diablillo por el ciruelo imponente e indecente que arma. Están ustedes obsesionados», declaró el edil de la coalición de izquierdas. No acabó ahí su chanza. «Uno de los siete capitales es la envidia. Tengan cuidado con pecar en ese sentido», comentó al respecto del tamaño del 'ciruelo' de la escultura.

Alfonso de Ceballos Escalera y Gila, defensor de la moción, afirmó que no quería entrar al trapo, aunque en realidad sí lo hizo, aunque a su manera: «En el tema del ciruelo no voy a entrar. Y en el problema de la envidia tampoco. Pero si alguien tiene alguna duda de que me mueva al respecto por envidia en privado me ofrezco a demostrarle que no me mueve ese sentimiento. Puedo demostrar que no siento envidia», declaró ante las risas y aspavientos de la mayor parte del resto de concejales de la corporación municipal.

En ese momento, el alcalde de Segovia, José Mazarías, interrumpió al concejal de Vox para pedirle que fuera correcto con sus expresiones. De Ceballos Escalera y Gila se disculpó, aunque insistió una vez más: «Puedo demostrar que no siento envidia», dijo.

De nuevo intervino Mazarías, esta vez para subrayar con indignación que ese tipo de declaraciones «están fuera de lugar». Ante la reacción del alcalde, esta vez sí, el concejal de Vox y marqués de la Floresta ha retirado su comentario.