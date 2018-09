Turégano llena la plaza de toros en sus fiestas patronales La plaza de toros de Turégano, repleta ante la faena de 'Parrita' / Cristina Vega El acceso al evento taurino en la localidad fue gratuito CRISTINA VEGA Turégano Miércoles, 5 septiembre 2018, 13:05

Con motivo de las fiestas patronales de Turégano, la plaza de toros acogió un festival taurino en la plaza de toros, con el castillo como telón de fondo. Turéga no es uno de los pocos pueblos de la provincia que aún ofrecen de forma gratuita este tipo de espectáculos, lo que atrae a numeroso público.

Cristóbal Ramos 'Parrita', de la escuela Fundación El Juli de Arganda del Rey (Madrid) y José Antonio Monasterio, de la Escuela Taurina de Badajoz, lidiaron cuatro becerros de la ganadería Retamar, de Becerril de la Sierra. Ambos han toreado este año varias novilladas en diferentes plazas de España. En Turégano, supieron mostrar sus dotes de aprendiz de torero, dibujando buenos lances con la muleta por ambos pitones y haciendo como remate de la faena un desmayo con desplante mirando al tendido. Mataron con estocadas defectuosas, por lo que la emoción no pudo llegar a los tendidos y no obtuvieron ningún trofeo.

«La afición me viene de herencia, siempre me he rodeado del entorno taurino ya que en mi padre fue banderillero. Ahora está en mi cuadrilla y es mi actual apoderado», explicó Cristóbal Ramos. Por su parte, Monasterio señaló que «desde pequeño sentí afición por el mundo del toro. Es una profesión que me gusta y decidí entrar en la escuela. Allí nos enseñan los conocimientos teóricos y prácticos de las diversas suertes».