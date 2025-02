El entrenador de la Gimnástica Segoviana, Ramsés Gil, mostró su decepción con la cuarta derrota consecutiva de su equipo y reconoció el mal momento que atraviesa su equipo. «Es parte de un proceso duro y de un año que podía tener momentos como este. ... Hay que estar a las buenas y a las malas. Ahora toca un momento duro y es cuando más juntos y unidos hay que estar. Tenemos que seguir peleando, compitiendo e intentando mejorar para que lleguen los resultados positivos y afrontar el futuro a corto plazo con otra cara», dijo tras la derrota de la Segoviana por 0-1 frente al Tarazona.

Sobre el plan de partido, dijo que «había que intentar minimizar sus fortalezas y en la primera parte nos ha costado». Lamentó que el equipo estuviera demasiado retrasado, lo que permitió al Tarazona ganar las segundas jugadas y hacerse con los balones sueltos en el centro del campo. «A partir de ahí generan peligro porque son muy verticales. En una de esas su mejor futbolista ha hecho lo que lleva haciendo toda la temporada que es decidir partidos», dijo.

Un tanto que llegó justo antes del descanso. «El gol te hace daño en un momento tan sensible, pero las sensaciones de la primera parte no estaban siendo buenas. Estábamos entrando más en su fútbol que ellos en el nuestro. Nos ha costado mucho hacerles peligro. En este partido no podíamos permitir que estuvieran cómodos y nos llevaran a su encuentro. En la segunda parte hemos estado mejor pero no hemos tenido el acierto que ellos sí en la primera. Se llevan tres puntos que son muy importantes», declaró.

Ya en la segunda parte valoró la mejoría en el juego de la Segoviana. «Hemos tenido cuatro o cinco jugadas para marcar. Es cuestión de acierto. Ahí ya éramos más nosotros, ocupando bien los espacios, jugando por fuera y generando superioridades. Hay días con más acierto y otros que menos. Cuando todo se complica parece que se va estrechando el túnel y cuesta ver más la luz, pero se abrirá y volverá a salir», declaró el técnico azulgrana.

Sobre Farrel, que debutó como jugador de la Gimnástica Segoviana tras llegar a la ciudad en la tarde del miércoles, dijo que estuvo bien. «Es u n jugador intuitivo y ha tenido dos opciones. Es un jugador que nos va a dar mucho», afirmó.

Ramsés también confió en tener una semana más tranquila tras las bajas y altas de los últimos días. «Los equipos más débiles en los mercados de invierno estamos deseando que terminen para centrarnos en los entrenamientos y en los partidos. Vamos a ver si nos recomponemos. Es el fútbol. Hay momentos malos y este año era más fácil que llegaran que en categorías inferiores. Hay que ser optimistas porque este equipo tiene arrestos suficientes para tener arriba». Por último, reconoció. «Cuando no llegan los resultados las dudas le llegan a todo el mundo, incluso a nosotros».