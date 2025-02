La Sego agudiza su crisis y pierde comba con un rival directo

La Gimnástica Segoviana perdió en las áreas un duelo fronterizo que puede determinar su permanencia en Primera RFEF. Todo dependerá de cuánto siga la flecha en el sótano de las derrotas, pues ya son cuatro seguidas. Tras llevarse una victoria quirúrgica en una fría noche ... en La Albuera, el Tarazona, uno de los equipos a los que debía en buena lógica dejar atrás para salvarse, lleva diez puntos más que los azulgranas en 2025. La diferencia es que metió la suya, algo que no hicieron ni Gómez ni Maroto.

Segoviana Carmona, Hugo Marcos, De la Mata, David López, Rubén, Manu, Fer Llorente, Berlanga, Hugo Díaz, Tellechea y Diego Gómez. 0 - 1 Tarazona Fuoli, Camus, Chechu, Trilles, Vadik, Areso, Cedeño, Ángel López, Fuentes, Pradera y Manu Rico. Cambios Segoviana: Álex Maroto por Hugo Marcos (m. 69), Josh Farrel por Tellechea (m. 69) y Astray por Hugo Díaz (m. 76).

Cambios Tarazona: Cristian Agüero por Javi Areno (m. 62), Pepe Mena por Mikel Pradera (m. 78), Javi Martín por Adrián Fuentes (m. 87) y Borja Romero por Manu Rico (m. 87).

Gol: 0-1 Adrián Fuentes (min 43).

Otros datos: Partido disputado en el estadio municipal de La Albuera ante 2.085 espectadores.

Árbitro: Alberto Cánovas García-Villarruia(Comunidad Valenciana). Amonestó con amarilla a Astray por la Segoviana, a Murria, Trilles, Rico y Areso por el Tarazona.

La Albuera tiritaba con el termómetro en positivo por los pelos, pero la afición respondió a las circunstancias más desapacibles con paciencia y mantas. Ramsés buscó el enésimo remiendo a su zaga, de nuevo con un solo central disponible, esta vez David López. Optó por De la Mata como socio para mantener en su sitio a todos los demás. Con Davo pasando calor en Ibiza, era la tercera titularidad seguida para Diego Gómez, con todos los focos obre sus hombros: al nueve que aún no ha marcado se le piden goles. Hacia él fueron los primeros envíos azulgranas, buscando un respiro aéreo, una ruptura, un ancla sobre el que poder edificar.

Ramsés elogiaba al Tarazona por su sapiencia en el juego directo, en las áreas, pero aspiraba a que el partido fuera por otros derroteros más compatibles con sus jugadores. Como ocurriera en el duelo de la primera vuelta (2-2), los aragoneses dictaron el escenario. Un partido así funciona a golpes, nada de música fluida. Así que el dominio posicional es la defensa más eficaz: si tiene que pasar algo, que sea lejos. Los aragoneses lo tienen claro, cero riesgos en la salida. Y cuando la cosa llegue a un punto caliente, pase directo, el trayecto recomendado de Google.

Ver 39 fotos Fotos del partido entre la Segoviana y el Tarazona. Antonio Tanarro

Una apuesta visible desde su primer acercamiento, un pase en largo de Edward Cedeño que encontró a Adrián Fuentes, el extremo izquierdo. A diferencia de lo que ocurre en la Sego, aquí los extremos finalizan, no crean. Ganó la espalda a la defensa, pero no llegó cómodo al balón, tuvo que golpear flojo de primeras –un escorzo entre el tobillo y el interior– y Carmona se la encontró, desviándola erguido, estirando el pie, una intervención más propia de balonmano que de fútbol. Ese aviso fue una declaración formal de guerra, pero los locales no tomaron nota.

Fue un duelo tenso, esas noches en las que no pasa nada, pero puede pasar en cualquier momento. El Tarazona estaba cómodo porque jugaba más en campo rival, pero la defensa aérea azulgrana sofocaba sin grandes apuros cualquier tentativa. El problema estaba en el otro lado, pues el ataque local estaba inédito, más allá de una cabalgada de Berlanga por la derecha, que se venció y provocó las primeras protestas de un público ya susceptible con los arbitrajes. La Sego se quitó el dominio y probó suerte con algún envío al área como un cabezazo de Gómez manso a las manos del portero.

Ver 31 fotos Gradas de La Albuera durante el partido entre la Segoviana y el Tarazona. Antonio Tanarro

Segundos después de aquello, el Tarazona replicaba aquella ocasión del minuto 10 y hacía bingo. Fuentes ganó la espalda a Hugo Marcos, aseguró esos metros con un control perfecto y batió al siguiente toque a Carmona con un tiro cruzado inapelable. Otro gol psicológico, al filo del descanso. Así que el tiro algo de Manu Rico mandó a los azulgranas al diván. No había muchas dudas en los visitantes, que percutían, forzaban el primer córner de la segunda parte, pero tenían clara la instrucción de terminar jugada. A la siguiente, Areso cruzaba por abajo otra prolongación, sin demasiado ángulo, y provocaba otra parada de Carmona. El diván no había despertado a los locales. Y su falta de acierto era global, hasta Fer Llorente ponía demasiado corto un córner al que se tiró de cabeza a la desesperada Hugo Díaz. Y a diferencia de otros días en los que se sacaron por doquier, ayer no sobraban.

A diferencia de las otras derrotas de 2025, ante rivales que fueron mejores, el Tarazona ganaba por un simple detalle, lo que hace si cabe más difícil la gestión anímica de una remontada que el jugador considera injusta, pero no puede cambiar. Porque la Sego tuvo la suya, en un disparo atropellado de Rubén desde la corona del área que desembocó en los pies de Gómez, que se revolvió de espaldas y engatilló en un suspiro, pero cuando esperaba celebrar se topó con el desvío providencial de Marc Trilles, uno de los tres centrales de los aragoneses. Volvería a tenerla en una falta frontal envenenada por Llorente al segundo palo que se encontró desde una posición muy forzada.

Ramsés tardó en mirar al banquillo. Sacó lo más ofensivo que tenía: el desparpajo de Maroto, el talento de Josh Farrell y la picardía de Astray. El recién llegado la tuvo en un control de cabeza en dos tiempos que Gómez convirtió en pase al hueco, pero el control se le fue largo y dio opciones de sobra al portero. Maroto la tuvo en un balón aéreo al que chocaron varios jugadores, pero golpeó de primeras contra el lateral de la red en vez de bajarla. La Sego volvió a morir en área rival con un tiro de Manu desviado a córner en el descuento. Pero cayó. Y ya van cuatro.