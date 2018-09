El tiempo de espera para el examen de conducir se sitúa entre 20 y 30 días Un coche de autoescuela circula por la avenida Vía Roma. / El Norte La asociación provincial de autoescuelas alerta del «colapso» provocado por la falta de examinadores y de personal en Tráfico QUIQUE YUSTE Segovia Martes, 4 septiembre 2018, 08:20

No es una cuestión nueva ni que afecte únicamente a Segovia, pero la Asociación de Autoescuelas de la provincia ha dicho basta y reclama soluciones urgentes para una «situación crítica» motivada por la falta de examinadores y de personal en la Jefatura Provincial de Tráfico. Así lo asegura la presidenta de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Segovia (APAE), Irene Herranz, que explica que un alto porcentaje de los alumnos que quieren obtener el carné de conducir en Segovia no puede examinarse por la falta de personal. «Es un mal que venimos arrastrando desde hace años», confiesa Herranz, aunque el verano pasado el problema tuvo menos notoriedad debido a la huelga de examinadores.

«Está siendo catastrófico», apunta la presidenta de la asociación, que sitúa el origen del problema en la falta de personal. «La relación de puestos de trabajo indica que en Segovia debe haber cinco examinadores y un coordinador. Ahora hay cuatro», explica. No obstante, está previsto que uno de ellos se traslade próximamente a otra provincia, aunque su plaza será cubierta antes de finalizar el año. Pero en verano, y debido «a una mala planificación de las vacaciones», rara ha sido la semana en la que han estado operativos los cuatro a la vez. Así, cada autoescuela está viendo como de media pueden examinarse unos cinco o seis alumnos del carné de conducir a la semana, a pesar de que cuentan con entre quince y veinte solicitudes para hacerlo. «Esto va en detrimento de la formación de los alumnos y de su bolsillo», lamenta Irene Herranz, quien recuerda que deben pagar 92 euros de tasas de tráfico.

Pero la falta de personal no afecta solo a los examinadores, también a la Jefatura Provincial de Tráfico de Segovia. «Es lamentable. No sé ni cómo salen las cosas adelante. En cualquier momento puede haber un serio problema», declara Irene Herranz.

La presidenta de la APAE también pone el foco en las autoescuelas de otras provincias que se examinan en Segovia y que contribuyen al colapso a la hora de examinar a alumnos, que de media deben esperar entre veinte y treinta días para poder presentarse al examen. «Si la DGT admite que una autoescuela pueda examinar en otra provincia, tendrá que dotar a la Jefatura Provincial de Tráfico de esa provincia con los recursos suficientes para poder examinar, pero en base al número de solicitudes que se tengan y no a la población», afirma Herranz, quien deja claro que no está en contra de las autoescuelas de otras provincias. «Nos da igual que vengan o no, pero queremos que nuestros alumnos se puedan examinar».

Estudiantes

Los meses de verano suelen ser especialmente buenos para las autoescuelas, ya que son muchos los jóvenes que al cumplir los dieciocho años (o más adelante) aprovechan las vacaciones para intentar sacarse el carné de conducir. Pero en un alto porcentaje de los casos, el 80% según estima Herranz, los alumnos solo disponen del verano para poder examinarse, ya que con el inicio del curso escolar se marchan a vivir fuera de Segovia. «El problema es que por lo menos la mitad de ellos se van a quedar sin examinarse este verano», reconoce, por lo que tendrán que esperar a las siguientes vacaciones para intentarlo «por causas ajenas a las autoescuelas».

El problema ya ha sido trasladado de forma recurrente a la Jefatura Provincial de Tráfico, pero la respuesta que han recibido es siempre la misma: «Es algo que viene de arriba». Por ello, mañana mantendrán una reunión con la subdelegada del Gobierno, Lirio Martín, a la que pedirán soluciones que pasan por incrementar el personal. También se puede optar, al igual que se ha hecho en otras provincias, por implementar comisiones de servicios u horas extra de los examinadores, fórmula que por el momento no se contempla en Segovia. Si finalmente no se satisfacen las reivindicaciones de la APAE, no descartan solicitar una reunión con los responsables Dirección General de Tráfico.