Las termitas devoran la farmacia en este pueblo de la provincia de Segovia Los vecinos recogen más de 400 firmas en demanda de ayuda

El Norte Segovia Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:20

La farmacia de Cerezo de Abajo, un servicio esencial para cientos de vecinos de la comarca, está en riesgo de cierre por el grave deterioro del local municipal en el que se encuentra. Ante esta situación, más de 400 personas han firmado ya un manifiesto en defensa de la continuidad del establecimiento, considerado vital para la atención a personas mayores, pacientes crónicos y vecinos sin transporte propio.

El inmueble, propiedad del Ayuntamiento de Cerezo de Abajo, arrastra desde hace más de una década problemas estructurales graves y una plaga de termitas nunca atajada, lo que amenaza la viabilidad del servicio. Pese a las reiteradas advertencias, las reparaciones necesarias no se han acometido, situación que pone en peligro la farmacia y, con ella, la calidad de vida en este municipio segoviano.

Las más de 400 firmas recogidas han sido enviadas formalmente al Ayuntamiento, a la Diputación de Segovia y a la Junta de Castilla y León, reclamando apoyo técnico, económico y político para garantizar la continuidad del servicio sanitario.

«Defender los servicios básicos en los pueblos es defender su futuro. Sin farmacia, sin escuela o sin médico, la España rural se vacía todavía más rápido», advierten los vecinos. La plataforma insiste en que el Ayuntamiento debe asumir con urgencia su responsabilidad en el mantenimiento del edificio y que las administraciones provinciales y autonómicas actúen antes de que la comarca quede privada de un recurso sanitario indispensable para la vida en este pueblo del nordeste.