El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Farmacia de la localidad. El Norte

Las termitas devoran la farmacia en este pueblo de la provincia de Segovia

Los vecinos recogen más de 400 firmas en demanda de ayuda

El Norte

El Norte

Segovia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:20

La farmacia de Cerezo de Abajo, un servicio esencial para cientos de vecinos de la comarca, está en riesgo de cierre por el grave deterioro del local municipal en el que se encuentra. Ante esta situación, más de 400 personas han firmado ya un manifiesto en defensa de la continuidad del establecimiento, considerado vital para la atención a personas mayores, pacientes crónicos y vecinos sin transporte propio.

El inmueble, propiedad del Ayuntamiento de Cerezo de Abajo, arrastra desde hace más de una década problemas estructurales graves y una plaga de termitas nunca atajada, lo que amenaza la viabilidad del servicio. Pese a las reiteradas advertencias, las reparaciones necesarias no se han acometido, situación que pone en peligro la farmacia y, con ella, la calidad de vida en este municipio segoviano.

Las más de 400 firmas recogidas han sido enviadas formalmente al Ayuntamiento, a la Diputación de Segovia y a la Junta de Castilla y León, reclamando apoyo técnico, económico y político para garantizar la continuidad del servicio sanitario.

«Defender los servicios básicos en los pueblos es defender su futuro. Sin farmacia, sin escuela o sin médico, la España rural se vacía todavía más rápido», advierten los vecinos. La plataforma insiste en que el Ayuntamiento debe asumir con urgencia su responsabilidad en el mantenimiento del edificio y que las administraciones provinciales y autonómicas actúen antes de que la comarca quede privada de un recurso sanitario indispensable para la vida en este pueblo del nordeste.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla
  2. 2

    Arden de madrugada un sofá y un contenedor en Valladolid
  3. 3

    La madeja de la trama eólica: multas de más de 800 millones,15 acusados y 135 años de cárcel
  4. 4

    El reino de los dedales y las telas de Palencia baja la persiana
  5. 5

    Vanesa Martín abre de par en par las puertas de su casa en Valladolid
  6. 6

    Inés Acebes: «Termino el vermú de los domingos con unas gambas al ajillo en El Pilar»
  7. 7

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid
  8. 8

    Condenan a un banco por obligar a pagar un seguro por anticipado para ampliar una hipoteca
  9. 9 Nueva reordenación del tráfico en Parquesol desde este lunes por las obras de la red de calor
  10. 10

    Los taxis de Valladolid estrenan un sistema con IA para atender llamadas en 9 segundos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las termitas devoran la farmacia en este pueblo de la provincia de Segovia

Las termitas devoran la farmacia en este pueblo de la provincia de Segovia