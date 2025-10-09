Tándem pone en contacto a cientos de estudiantes con una treintena de empresas

El campus María Zambrano acogió ayer la IX Feria de Empleo y Empresa de Segovia y Provincia, Tándem 2025, que tiene como objetivo principal fomentar ... la conexión entre estudiantes, demandantes de empleo y empresas locales a fin de retener el talento joven en la provincia.

La feria contó con la presencia de Jesús Blanco, gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), que destacó el compromiso de la Junta de Castilla y León en la creación y mejora del empleo en Segovia. Según Blanco, la inversión de más de cinco millones de euros en diversas líneas de apoyo al empleo ha sido fundamental para que la tasa de paro en la provincia se mantenga significativamente por debajo de la media autonómica y nacional.

Más de treinta compañías de diversos sectores, desde tecnología hasta servicios, agroalimentación y turismo, han participado en esta edición de Tándem ofreciendo información sobre sus servicios, procesos de selección y oportunidades laborales. Los 'stands' de las empresas permitieron a los asistentes conocer de primera mano las necesidades del mercado laboral local, así como establecer contactos directos con responsables de recursos humanos. Cientos de estudiantes, principalmente de la Universidad de Valladolid y otros centros formativos de la provincia, junto con demandantes de empleo de diferentes perfiles, acudieron a la feria en busca de oportunidades para integrarse en el mercado laboral.

Segovia, con un entorno económico en crecimiento pero con retos demográficos como el envejecimiento de la población y la despoblación rural, encuentra en esta feria una herramienta estratégica para conectar a los jóvenes con las oportunidades locales.