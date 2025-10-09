El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un momento de la feria, ayer en el campus.

Un momento de la feria, ayer en el campus. Antonio de Torre

Tándem pone en contacto a cientos de estudiantes con una treintena de empresas

El gerente del Servicio Público de Empleo, Jesús Blanco, subraya el buen momento para buscar trabajo en la provincia

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:17

El campus María Zambrano acogió ayer la IX Feria de Empleo y Empresa de Segovia y Provincia, Tándem 2025, que tiene como objetivo principal fomentar ... la conexión entre estudiantes, demandantes de empleo y empresas locales a fin de retener el talento joven en la provincia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

