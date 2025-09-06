El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un voluntario de Protección Civil participa en la extinción del fuego. PC Maello

Susto en Labajos por el incendio de un tractor en pleno casco urbano

El suceso desató las alarmas en el municipio por la gran columna de humo negro y las explosiones que provocaron las llamas

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 11:16

El incendio de un vehículo agrícola ocurrido este viernes perturbó la tranquilidad de los vecinos del pequeño municipio segoviano de Labajos, de un centenar de ... habitantes. Las llamas envolvieron rápidamente un tractor que estaba aparcado en una calle del casco urbano de la localidad y provocaron una gran columna de humo negro que era visible a kilómetros de distancia, pues llegaba incluso hasta Arévalo o la capital abulense. También se escucharon pequeñas explosiones. Afortunadamente, la rápida movilización de los medios de extinción logró sofocar el fuego y no hubo que lamentar daños personales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 5 de septiembre
  2. 2 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  3. 3 Condenan a Sacyl a pagar los gastos en hormona de crecimiento de dos menores
  4. 4

    Derroche de música, risas y mucho vino en el desfile de peñas
  5. 5 Muere a los 27 años Erik Markov, actual Míster Olympia Amateur España
  6. 6

    Detenido un violador en serie que atacaba a sus víctimas disfrazado
  7. 7

    Peña Bodega Paco, una familia histórica de las fiestas de Valladolid: «Hay gente que viaja siete horas para disfrutar de un solo día»
  8. 8 Detenido tras increpar a clientes de un bar y agredir a un policía durante su arresto
  9. 9 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  10. 10

    Los Pichas montan un fiestón con miles de amigos en la Plaza Mayor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Susto en Labajos por el incendio de un tractor en pleno casco urbano

Susto en Labajos por el incendio de un tractor en pleno casco urbano