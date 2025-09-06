Susto en Labajos por el incendio de un tractor en pleno casco urbano

El incendio de un vehículo agrícola ocurrido este viernes perturbó la tranquilidad de los vecinos del pequeño municipio segoviano de Labajos, de un centenar de ... habitantes. Las llamas envolvieron rápidamente un tractor que estaba aparcado en una calle del casco urbano de la localidad y provocaron una gran columna de humo negro que era visible a kilómetros de distancia, pues llegaba incluso hasta Arévalo o la capital abulense. También se escucharon pequeñas explosiones. Afortunadamente, la rápida movilización de los medios de extinción logró sofocar el fuego y no hubo que lamentar daños personales.

El suceso tuvo lugar sobre las 13:00 horas, cuando el ruido de las explosiones por el reventón de los neumáticos del tractor y el fuerte olor a «goma quemada», según indican varios testimonios, hicieron a muchos residentes salir a la calle rápidamente. Los testigos de los hechos vivieron con inquietud los primeros momentos del incendio, ya que algunos voluntarios intentaron apagar el fuego con extintores pero no fue posible. También había temor por la cercanía de las llamas a las viviendas y a una finca con vegetación.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, los servicios de emergencias desplazaron varios medios hasta Labajos. El dispositivo de extinción contó con un agente medioambiental, una autobomba, varias dotaciones de bomberos de Segovia y voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Maello, de acuerdo a la información publicada por la Junta de Castilla y León. La ágil intervención de los profesionales permitió extinguir las llamas tan solo una hora y media después desde su origen por causas accidentales.

Todo quedó finalmente en un susto, aunque el fuego, que afectó a una mínima superficie de terreno 0,01 hectáreas, desató la alarma entre el vecindario. Multitud de personas no dudaron en intentar ayudar en la extinción de las llamas y otras siguieron con expectación cada avance de las labores de los profesionales dirigidas a apagar el fuego en esta localidad de la campiña segoviana. El vehículo agrícola quedó completamente calcinado.