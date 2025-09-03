El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una máquina trabaja para controlar el incendio en el depósito de rechazos de Martín Miguel. Óscar Costa

Un incendio calcina el depósito de rechazos de Segovia: «El humo es escandaloso»

El Consorcio Provincial de Medio Ambiente trata de apagar el fuego con arena: «El agua aquí no sirve para nada»

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:02

Medios de extinción de incendios trabajan desde las 17:20 horas de este miércoles para controlar un fuego declarado, por causas aún desconocidas, en el ... depósito de rechazos de Martín Miguel, situado a escasos metros de la carretera que conecta este municipio con Garcillán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2

    Nueve toneladas de hormigón entre bolas, piedras y un sarcófago para jugar ante un colegio de Parquesol
  3. 3 Irrumpen en una vivienda de Valladolid y amenazan con un arma blanca a los moradores
  4. 4 Los 9 helicópteros de vigilancia de DGT, en tierra desde el 1 de septiembre tras finalizar el contrato de mantenimiento
  5. 5

    Los sindicatos defienden la reducción de la jornada a los profesores mayores de 55 años
  6. 6

    Cuatro entornos escolares mejoran su seguridad a tiempo para la vuelta al cole
  7. 7

    Segundo día de peleas con armas blancas durante las fiestas de Medina del Campo
  8. 8 Herido un motorista de 33 años en una colisión con un coche en Valladolid
  9. 9

    Crece la circulación de covid durante el mes vacacional de agosto
  10. 10 Buscan a un hombre desaparecido en Venta de Baños

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un incendio calcina el depósito de rechazos de Segovia: «El humo es escandaloso»

Un incendio calcina el depósito de rechazos de Segovia: «El humo es escandaloso»