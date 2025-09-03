Un incendio calcina el depósito de rechazos de Segovia: «El humo es escandaloso»

Medios de extinción de incendios trabajan desde las 17:20 horas de este miércoles para controlar un fuego declarado, por causas aún desconocidas, en el ... depósito de rechazos de Martín Miguel, situado a escasos metros de la carretera que conecta este municipio con Garcillán.

Según la información facilitada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, hasta ocho medios distintos han participado en las tareas de extinción, que a última hora de la tarde estaban próximas a conseguir estabilizar el incendio.

El presidente del Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Segovia, Mario Pastor, ha confirmado la complejidad de los trabajos debido a la gran cantidad de material acumulado en la zona. «Aquí el agua no sirve para apagar el fuego», ha señalado, explicando que dos camiones del propio consorcio están actuando con arena para sofocar las llamas. Además de estos recursos, se han desplazado hasta el lugar agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León y un camión de bomberos de Marugán.

Pese a la dificultad para extinguir completamente el fuego, Pastor asegura que el incendio está próximo a quedar controlado. No obstante, ha destacado la presencia de una «escandalosa» columna de humo, visible a decenas de kilómetros.

Ampliar Columna de humo originada por el incendio. Óscar Costa

No es la primera vez que se produce un suceso similar en este emplazamiento. En noviembre de 2024, otro incendio de características parecidas se prolongó durante más de 36 horas y también fue sofocado mediante el cubrimiento de la zona afectada con tierra. En este caso el fuego se ha producido en una zona distinta de la instalación.

El depósito de rechazos de Martín Miguel, ubicado entre los términos municipales de Martín Miguel, Garcillán y Anaya, sigue operativo, aunque está previsto que deje de recibir residuos próximamente. El Consorcio ha ejecutado en los últimos meses un nuevo depósito en las instalaciones del centro de tratamiento de residuos de Los Huertos, aunque, según ha confirmado Pastor, aún no ha comenzado a recibir materiales.