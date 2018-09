«No se suprime ningún ciclo básico en Cuéllar porque no lo había», asegura el delegado de la Junta Presentación del nuevo curso escolar en la Delegación Territorial / A. De Torre La directora provincial se reunirá con el equipo directivo y las familias para aclarar «el malentendido» ÁLVARO GÓMEZ Segovia Sábado, 8 septiembre 2018, 11:51

El ciclo inicial de acceso a la Formación Profesional del IFP Duque de Albuquerque de Cuéllar no ha sido suspendido porque nunca ha existido, según declaró Javier López-Escobar. «No había ningún ciclo y, por lo tanto, no se ha suspendido. No vamos a comentar presuposiciones», señaló. López-Escobar respondió así a las críticas del PSOE y Ciudadanos sobre la supuesta eliminación de este curso, que ya contaba con 14 prematriculados. Los grupos llegaron a pedir explicaciones al consejero de Educación, Fernando Rey, por una medida que, según indicaron, «deja en entredicho la oferta educativa». José Luis Aceves, secretario provincial del grupo socialista, explicó que han registrado una iniciativa parlamentaria pidiendo que se aclare lo sucedido «ante el escándalo que supone suspender una formación con alumnos prematriculados».

López-Escobar indicó que la directora provincial de Educación, Resurrección Pascual, visitará el centro educativo de Cuéllar para aclarar «el malentendido» y entrevistarse con el equipo directivo y con las familias. López-Escobar destacó que la programación de FP en Cuéllar, al igual que en Cantalejo, Nava de la Asunción, Segovia o cualquier otro lugar, «se hace teniendo en cuenta la demanda, las necesidades, las condiciones, la comunidad educativa y toda una serie de parámetros por parte de una serie de profesionales». El delegado indicó que «todo lo demás forma parte del folclore político que habitualmente rodea cualquier cosa que hagamos». López-Escobar hizo hincapié en que «se habla de suspender algo que no existía y eso es imposible».

El delegado añadió que en este nuevo año no se ha eliminado la actividad en ningún centro de la provincia y destacó que cuando alguna localidad no tiene la suficiente actividad porque no cuenta con al menos tres alumnos, lo que se hace desde la Junta es trasladarlos a un centro cercano.