Solo siete alumnos muestran interés por el grado de técnico de Administración en Cuéllar Alumnos en el patio del IES Duque de Alburquerque de Cuéllar. / M. R. El primer curso de algunos ciclos en el IES Duque de Alburquerque está pendiente de que Educación lo autorice MÓNICA RICO Cuéllar Martes, 18 septiembre 2018, 14:45

Los Institutos de Educación Secundaria Duque de Alburquerque y Marqués de Lozoya, de Cuéllar comenzaron este lunes sus clases con normalidad en la oferta educativa de Enseñanza Secundaria (ESO) y Bachillerato, con algunas novedades en el caso del primero, que este curso pone en marcha su proyecto de autonomía de centro con el que trata de dar continuidad en Bachillerato al aprendizaje de inglés al mismo nivel que viene desarrollándose en ESO. En la cuerda floja se encuentra el primer curso de Técnico Superior en Administración y Finanzas, puesto que únicamente se han matriculado siete personas, por lo que desde el centro se duda que llegue la autorización de la Dirección Provincial de Educación. Los alumnos del segundo curso de este ciclo comenzaron sus clases ya el pasado día 10, mientras que el resto lo harán el próximo lunes 24 de septiembre.

No será hasta el próximo lunes, por otra parte, cuando se incorporen los alumnos de los grados, que hasta este curso se ofrecían los de Técnico en Gestión Administrativa, Técnico Superior en Administración y Finanzas, Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica. Sin embargo, tal y como señaló el director del centro, Javier Luna, estos cursos aún se encuentran pendientes de autorización.

Sobre una de las polémicas de las últimas semanas, que ha girado en torno a la posibilidad de la inclusión de la FP Básica del grado de Administración en este centro, el director declina hacer declaraciones, aunque desde la Delegación Territorial de la Junta señalan que nunca hubo un ciclo de este tipo autorizado en dicho instituto, por lo que no se puede hablar de supresión.

También apuntan desde el equipo directivo del centro que, tal y como se había comprometido en la presentación del curso, la directora provincial de Educación, Resurrección Pascual, se reunió la semana pasada con el equipo directivo y con las familias interesadas en estos estudios para resolver el malentendido que hubiera podido producirse al respecto.

Además, gran parte de quienes habían manifestado su interés en este ciclo, no podían acceder al mismo por no cumplir los requisitos o ya no tienen interés en hacerlo, según la Delegación. Finalmente han sido cuatro los interesados, a quienes se les ha ofrecido una alternativa a cada uno de ellos, que han aceptado, dentro del normal funcionamiento del centro educativo.

Autonomía de centro

Respecto a Bachillerato, la principal novedad es la puesta en marcha del proyecto de autonomía de centro, que trata de dar continuidad en inglés a los alumnos del programa British, que no cuenta con medidas en Bachillerato. La primera promoción del programa British del instituto comienza este año en primero de Bachillerato, por lo que serán ellos los alumnos que podrán beneficiarse de esta medida, que pretende que al acabar el segundo curso los alumnos que lo sigan cuenten con un nivel de inglés C1 y sigan evolucionando en el aprendizaje del idioma.

El Instituto Duque de Alburquerque cuenta en la actualidad con unos 400 alumnos y medio centenar de profesores, y a lo largo de las próximas semanas podría comenzar a trabajar en una memoria con el fin de ser declarado 'Centro Histórico de Enseñanza'. En el mes de octubre, la Dirección Provincial de Educación debe realizar una relación de los centros susceptibles de contar con esa declaración y será la Dirección General de Política Educativa Escolar la que adoptará el acuerdo de inicio del procedimiento de declaración y lo notificará a los centros interesados.

Entonces comenzará el trabajo para el instituto, que deberá presentar una memoria en la que se haga referencia a los datos de su creación, patrimonio documental, bibliográfico, científico, educativo o cultural, su estado de conservación, etcétera. Si finalmente es declarado 'Centro Histórico de Enseñanza' se posibilitará que el centro pueda contar con un incremento en sus recursos para la conservación y puesta en valor de su patrimonio; y se posibilitará la realización de guías museísticas y escolares, programas de difusión y actividades que tengan el objetivo de dar a conocer su patrimonio.

IES Marqués de Lozoya

El Instituto Marqués de Lozoya, que imparte estudios de ESO y Bachillerato, inició el curso con unos 420 alumnos y cerca de 60 profesores, quienes durante este año continuarán trabajando en cuestiones de convivencia, habilidades sociales, inteligencia emocional y la atención a la diversidad del alumnado. Dentro del Plan de Seguridad y Confianza Digital de la Junta de Castilla y León trabajarán la prevención del ciberacoso y la promoción de la navegación segura en redes.

También mantendrán el programa Tutoría Entre Iguales (TEI), que consiste en que alumnos de tercero son tutores de alumnos de primero de ESO, con el fin de facilitarles la entrada en el centro y que «se sientan más a gusto», señaló la directora del instituto, Ana Alejo. También se continúa con el proyecto bilingüe, implantado en 2009, y el denominado 'Estudio eficaz', relacionado con la existencia de criterios conjuntos a la hora de favorecer la expresión lingüística.

El centro ha sido seleccionado este curso para desarrollar el programa 'Educación Responsable', centrado en trabajar la inteligencia emocional en todos los ámbitos. Se implementará en tres años, durante los cuales se pretende favorecer el crecimiento físico, emocional, social y creativo del alumnado.