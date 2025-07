«Si la sociedad segoviana decide que no se haga, estamos dispuestos a revisar nuestra decisión»

El presidente de la Diputación Provincial de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de no ejecutar el proyecto ... de un nuevo vial que conectaría la rotonda de Peñas del Erizo, en la carretera de La Granja, con la estación del AVE Segovia-Guiomar. El presidente de la institución provincial se mostró flexible a renunciar a un proyecto demandado desde hace años tras las críticas de parte de los vecinos de Peñas del Erizo y después de que el Colegio de Arquitectos de Segovia mostrase su preferencia por el vial de Carrascalejo, más próximo a la ciudad de Segovia y a poco más de un kilómetro del que pretende la Diputación.

Según explicó Miguel Ángel de Vicente, los estudios del trazado ya están encargados a Somacyl. «Cuando nos trasladen el resultado de esos estudios previos y de ese proyecto que se pueda acometer valoraremos si es viable y si se puede realizar a través de ese acuerdo entre las tres administraciones, la local, la provincial y la autonómica».

El presidente explicó que el diseño del vial, concebido «como una Y», implica que cada administración asumirá un tramo. La Diputación el vial desde Peñas del Erizo, el Ayuntamiento de Segovia la carretera desde la rotonda de Carrascalejo y la Junta de Castilla y León el tramo en el que se unen los dos viales hasta llegar a la estación del AVE: «Estamos todavía en estudio, no tenemos nada concreto». El vial supondría dar continuidad a actual carretera que conecta Palazuelos de Eresma con la CL-601.

Sin ninguna partida aún comprometida, De Vicente hizo mención, aunque sin citar de manera concreta, a las críticas que durante los últimos meses ha recibido el proyecto por la coexistencia de dos viales con el mismo destino que partirían de la misma carretera y separados por menos de 1.600 metros. «En esta ciudad últimamente se anuncia un proyecto y se constituye una plataforma, es una cosa automática», afirmó. En este sentido, comentó que si la sociedad segoviana decide que no se haga, «nosotros estamos dispuestos también a revisar nuestra decisión y a ahorrarnos esa cantidad que repercutiría directamente a los pueblos de la provincia en modo de inversión a todos y cada uno de los 208 ayuntamientos». Pero lanzó un aviso: «Luego no nos lamentemos como segovianos de que no se hacen cosas. Porque cuando se pretenden hacer, todos son intereses particulares por encima del interés común».

De Vicente también insistió en que actualmente no hay un presupuesto cerrado para el vial. «No, no lo tenemos todavía. Estamos pendientes de que nos den esas cantidades, metros y kilómetros y ver también los perfiles», apuntó. Aun así, afirmó que espera que sean «cantidades normales», ya que «no es una carretera» y que el coste por kilómetro «puede variar poco de un sitio a otro». El vial desde Peñas del Erizo a la estación del AVE forma parte de los Planes de Actuación Integrados (PAI) presentados por la institución provincial para obtener financiación europea. En concreto, la Diputación aspira a recibir más de 7 millones de euros para obras como la del vial.

Finalmente, Miguel Ángel de Vicente afirmó que no son una institución «de grandes proyectos, sino de pequeñas cosas que de verdad hacen crecer a nuestro territorio», pero concluyó que en todas las intervenciones que realizan «el interés común está por encima del personal e incluso del ideológico».