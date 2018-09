Los socialistas piden el cese del director general de FP por el caso de Cuéllar Luis Tudanca, Carlos Fraile, José Luis Aceves y Ana Agudíez, en las Cortes / Mónica Rico Aceves y Fraile se posicionan con la directiva del instituto y señalan que Educación «busca un chivo expiatorio» MÓNICA RICO Cuéllar Jueves, 27 septiembre 2018, 12:59

El PSOE exige al Consejero de Educación el cese inmediato del Director General de FP por mentir «en su comparecencia en Segovia» y achacar a funcionarios la culpa por su «nefasta» gestión en lo que se refiere a la posibilidad de implantación de la Formación Profesional Básica en el Instituto Duque de Alburquerque de la localidad.

El Consejero de Educación, Fernando Rey, comparecía esta semana en las Cortes y hablaba sobre el tema, a instancias del procurador socialista José Luis Aceves. Rey señaló a la dirección del centro como culpable de generar una expectativa en el alumnado sin que el ciclo de administración más básico hubiera sido autorizado, por lo que anunció la apertura de una «información reservada» al director.

En este sentido, desde el PSOE, Aceves anunció ayer que se «posicionan en frente» de la estrategia del Consejero de Educación de atacar al equipo directivo del centro cuellarano y anuncian que actuarán para que no arrojen sus problemas hacia los profesionales. El secretario provincial socialista señaló que «la disculpa de un mal político es buscar un chivo expiatorio de su incompetencia en los funcionarios del centro IES Duque de Alburquerque», por lo que exigió el cese del Director General de FP.

Según Aceves esta es una de las claves fundamentales de esta cuestión, por lo que asegura no creer que ningún profesional «se ponga a intentar buscar alumnos para un FP sin que nadie se lo mande», añadiendo que ningún funcionario actúa para poner en marcha una campaña de solicitud de admisión al centro si no se cuenta con el visto bueno de la Dirección Provincial de Educación. «Buscan un chivo expiatorio en los funcionarios», aseguró.

Del mismo modo se posiciona Carlos Fraile, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cuéllar, que acudió al Pleno de las Cortes para interesarse sobre la cuestión. El concejal califica de «intolerable» la respuesta del consejero «que consistió en echar la culpa a la dirección del centro educativo», por lo que desde el equipo en la villa manifiestan su rotundo apoyo a los docentes y el equipo directivo del IES Duque de Alburquerque.

«Escándalo educativo»

Para Aceves es un «escándalo educativo» el no impartir una formación con catorce alumnos con solicitudes de admisión, profesorado preparado para impartir la formación y espacio en el centro. Mientras que el debate del pasado martes en el pleno supuso la comprobación de que «el Consejero de Educación está más pendiente de hacer oposición al Gobierno de España que de los temas importantes que afectan a ciudadanos de la comunidad».

La segunda clave, según Aceves, se encuentra en el espacio de tiempo situado entre el 25 de mayo y el día 30 del mismo mes. En la primera fecha la concejala de Cultura, Sonia Martín, anunció en Pleno que esa formación llegaría a la localidad, mientras que en la segunda, el BOCyL «no publicó la puesta en marcha de la FP inicial de administración», en la orden por la que se ponen en marcha las nuevas titulaciones. El procurador socialista se pregunta qué sucedió en esos cinco días: «¿qué informes, qué movimientos sucedieron? Eso no se ha explicado».

Para el socialista cuellarano Carlos Fraile, la política educativa del Partido Popular «ha sido un fiasco en este asunto en Cuéllar», comenzando con las declaraciones de la concejala de Educación «que anunció y levantó a la postre falsas expectativas sobre la impartición de este ciclo» y después con las declaraciones del director de FP «calificando el asunto como de malentendido»; y finalizando con el consejero de Educación «tirando balones fuera, mientras 14 alumnos de Cuéllar no pueden cursar el ciclo que habían elegido para continuar su formación».

Prudencia

Por ello, el edil anunció la petición de explicaciones en el pleno municipal que se celebrará mañana por la noche a la concejala Sonia Martín, que se centrarán sobre «en base a qué anunció la consecución por su parte de dicho ciclo de formación». Fraile considera que Martín ha quedado «completamente desautorizada» con la intervención en el Pleno de las Cortes, por lo que le invita a «tener prudencia, abandonar la autocomplacencia y trabajar desde ya para que la formación profesional no corra peligro en Cuéllar».

En este sentido, Fraile ofrece trabajo conjunto para conseguir la instalación de nuevos ciclos de FP en Cuéllar, mientras que Aceves solicita al alcalde y a la concejala de Educación que defiendan públicamente lo anunciado en el Pleno del pasado 25 de mayo «para evitar que la Consejería ataque a los funcionarios del centro».

En el PSOE recuerdan que no impartir los estudios en Cuéllar «ha causado malestar entre los 14 alumnados prematriculados y sus padres, así como el resto de la comunidad educativa, ya que este ciclo se considera necesario para completar la oferta formativa del centro, especialmente porque está destinada a alumnos que no han podido finalizar los estudios de la ESO», y aseguran que, aunque se ha obligado a varios alumnos a cambiar de formación «para no quedarse en la estacada», para los socialistas la realidad es que se trata de «un gran fiasco de la Junta con Cuéllar, como otras tantas ocasiones».